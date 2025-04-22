賴總統盼支持採購美國液化天然氣 環團憂影響碳排量須再觀察

世界地球日環團與總統有約，「全國NGOs環境會議」代表今天到總統府提出60案環保建言，並於會後說明今年會面情況。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/22 16:20

〔記者陳嘉怡／台北報導〕今天是世界地球日，「全國NGOs環境會議」環團代表到總統府提出60案環保建言。環團會後提到，總統賴清德針對台美貿易逆差及對等關稅議題，台灣第一個優先採購的項目是美國的液化天然氣，盼環保團體給予支持。不過環團擔心，若台灣對美要大量採購天然氣，天然氣接收站及儲氣槽興建可能大幅增加，對碳排量的影響必須進一步觀察。

台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之表示，賴總統在會中提到，針對台美貿易逆差以及對等關稅的議題，台灣第一個優先採購的項目就是美國的液化天然氣，希望環團能給予支持。

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然而，王醒之認為，如果政府準備對美大量採購天然氣，接下來有關天然氣接收站的搶建、既有天然氣接收站儲氣槽的擴建，勢必會不斷發生，我國的碳排總量也可能大幅上升，值得疑慮和觀察。另針對四接是否可能成為台灣國防破口，國防部仍無進一步評估，盼從總統府及行政院可給出一個較明確的答覆。

針對核電議題，台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，非核家園是民進黨在黨外時期許給台灣的承諾，今年5月17日核三2號機將如期停機，台灣自此可以沒有任何的核災疑慮，非核家園能如期達成是台灣的福分，立法院國民黨跟民眾黨的修法版本就是沒收核安。

謝志誠提到，賴總統回應非核家園議題表示對新核能採取開放討論態度，並強調無論是核電廠延役、重啟或發展新核能技術，都要符合核安、核廢處理和社會共識三大原則。總統也強調確保核安是改變核電使用狀況和新核能的重要原則，對於總統的回覆，他只能說感到安慰，但無法100%滿意。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民補充，當初非核家園入環境基本法是當年賴總統當立委時的努力，他也告訴總統5月17日核三停止運轉，台灣正式成為非核家園，總統應於適當時機向國人報告此永續發展的里程碑，快樂告別核電，邁向非核家園。

施信民也提到，台灣沒有發展核電的自然與社會條件，非核家園才能讓台灣達到永續發展，如果非核神主牌作為政治攻防說詞的話可以接受，但從國安角度看，若戰爭發生首先就要讓核電廠停機、避免淪為攻擊目標，就會排除核能的選項，因此在戰爭下能確保能源安全的就是再生能源，而非寄望在核電。

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