世界地球日接見環團 賴總統：4年4千億推二次能源轉型

適逢世界地球日，賴清德總統今接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。（圖由總統府提供）

2025/04/22 15:28

〔記者陳昀／台北報導〕適逢世界地球日，賴清德總統今接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表時表示，政府將穩健邁向2050淨零排放目標，同時確保能源供應的穩定，後續將推動二次能源轉型，行政院也已核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，2023年到2026年投入超過4千億元，推動126項具體行動，促進國家永續發展韌性。

賴清德致詞指出，氣候變遷是21世紀全世界面臨最嚴峻的挑戰，不僅衝擊民生與產業，也威脅到國家安全和全球穩定，因此他上任後成立「國家氣候變遷對策委員會」，並提出國家減碳新目標，也就是相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2%，以及2035年減量38%加減2%，並以更有彈性的節奏，邁向2050年淨零轉型的目標。

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賴清德指出，穩健邁向2050淨零排放，政府也必須確保能源供應的穩定，後續將推動「第二次能源轉型」，強化深度節能、再生能源以及儲能技術發展，建構多元且具韌性的能源體系；同時持續加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，提升國家永續發展的韌性。因此行政院已經核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，從2023年到2026年投入超過4千億元，推動126項具體行動。

賴清德說，除了前述的政策方向外，要討論的議題非常多，各團體的建言多數都已列管、溝通或執行中，他會請各部會以積極的態度來處理。台灣的成功將成為世界進步的動力，而台灣要落實氣候治理、永續發展，需要借重大家的專業，與政府群策群力、擬定戰略，在制度內交流、對話，一步一步實現改革，讓台灣在面對轉型挑戰時，也能夠兼顧環境正義、產業轉型，以及社會大眾的福祉。

適逢世界地球日，賴清德總統今接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。（圖由總統府提供）

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