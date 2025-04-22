為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    社區公告稱「手機震動聲過大」影響安寧 引網友激烈論戰

    日前1名網友PO文分享，看到社區管委會1項最新公告稱「手機震動聲過大，影響清晨安寧」，還建議住戶該如何避免，貼文曝光後，引起大批網友激烈論戰。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

    日前1名網友PO文分享，看到社區管委會1項最新公告稱「手機震動聲過大，影響清晨安寧」，還建議住戶該如何避免，貼文曝光後，引起大批網友激烈論戰。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

    2025/04/22 16:20

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕住在鄰居相近的公寓大樓或社區住宅，生活空間容易受到彼此影響，國內外也時常傳出鄰居間因「噪音」產生各種糾紛，甚至發生死傷事件。日前1名網友PO文分享，看到社區管委會1項最新公告稱「手機震動聲過大，影響清晨安寧」，還建議住戶該如何避免，貼文曝光後，引起大批網友激烈論戰。

    據了解，近日有網友PO出1張社區管委會在今年4月張貼的最新公告，標題用斗大的紅字寫出「讓清晨多一點安寧」，內容則寫出，「早晨，是許多人最需要休息的時刻。近期有住戶反映手機震動聲過大，影響清晨安寧。請協助留意︰可將手機放置於軟墊上或調整為靜音模式。謝謝您的體貼與配合。」

    貼文曝光後，引起網友熱烈討論，不少人留言吐槽，「這社區隔音也太差了吧」、「肯定是套房隔間出租的那種」、「震到那麼大力確定不是房子要倒了？」、「想知道是哪個品牌的手機震動聲那麼大」、「腦神經衰弱請去尋求醫師協助，不要怪別人的手機」、「下次會不會連在家打噴嚏打哈欠發出聲音都會被公告」。

    也有網友同意公告內容，「震動會傳遞，不要不信」、「不要懷疑台灣的部分隔音真的差到極點」、「真的遇過樓上鬧鐘震動震了1個小時都不起床的」、「雖然很奇葩，但是我必須說震動會傳導，而且很煩」、「如果是木頭地板，真的很大聲。就像沒水泥天花板一樣」、「雖然覺得誇張，但我必須說……我家樓上手機震動，我真的可以聽到」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播