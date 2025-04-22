北市公有電動車充電樁持續增加 首次導入AC隨插即充

台北市交通局22日與EVOASIS合作，宣布於公有停車場導入AC隨插即充技術。（記者林承鴻攝）

2025/04/22 15:14

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市目前約有2萬4000輛電動汽車，數量全國第一，台北市交通局透過公私協力模式，在公有停車場建置1276樁充電樁，今年底更將達到1600樁。交通局今（22）日與EVOASIS合作，宣布導入AC隨插即充技術，車主入場無須加入會員即可充電，充電更方便。

台北市停車管理工程處機電科科長許捷翔表示，此次與EVOASIS公私協力，首次導入「AC慢充隨插即充」技術，民眾不用加入會員，進場後只要掃QR碼，無須額外操作，即可自動完成充電，提供更直覺、便捷的使用體驗，另也可自由選擇多元支付方式，包含悠遊卡、信用卡等。

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停管處說明，300樁EVOASIS AC智能充電樁整合能源管理系統（EMS），優化電力調度與負載平衡，確保充電過程高效穩定，提升整體能源使用效率。

今天是世界地球日，台北市現有2萬4000輛電動汽車，相較燃油車，每年可減少5萬4000公噸二氧化碳排放量，而交通局配合「台北市淨零排放管理自治條例」推行淨零碳排政策，並配合交通部補助打造完善充電環境，透過公私協力的模式推動智慧充電樁建置，今年底將達到1600樁。

交通局表示，未來將持續攜手產業夥伴，擴展智慧充電網絡，透過智慧科技與永續發展並行，持續邁向低碳宜居城市，打造更完善的電動車友善環境。

台北市交通局22日與EVOASIS合作，宣布於公有停車場導入AC隨插即充技術。（圖取自EVOASIS粉絲專頁）

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