竹縣總圖屋頂遭譏「鐵皮屋」 金屬屋頂優化工作坊明開放報名

新竹縣府文化局將於5月2日、5日舉辦3場次「金屬屋頂立面優化設計工作坊」，明（23）日中午開放民眾線上報名參加。（記者廖雪茹攝）

2025/04/22 14:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣立總圖書館斥資9.5億打造，頂樓4樓屋面的鋁合金烤漆鋁板設計卻被譏像「鐵皮屋」，引發議論，也影響到整體工程進度；縣府文化局將於5月2日、5日舉辦3場次「金屬屋頂立面優化設計工作坊」，明（23）日中午開放民眾線上報名參加，邀請關心此案的鄉親共襄盛舉，希望爭取2026年順利開館。

縣長楊文科表示，新竹縣總圖新建工程預計2025年上半年度辦理竣工，室內裝修工程已完成招標作業，委由方圓聯合室內裝修有限公司執行，將於建物完工後全案進入室內裝修工程階段，全案工期合計270日曆天。公共藝術設置計畫已完成作品徵選也將同步進場作業，總圖將全面進行室內空間工程施作及界面協調，為2026年開館做好準備。

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文化局長朱淑敏指出，總圖金屬屋頂立面優化案，將掌握工程進度，於室內裝修工程期間同步施作，為總圖書館建築美感再加分。縣府重視民眾對總圖書館金屬屋頂立面各項建議，並依據社區營造民眾參與討論的精神，將於5月2日上午10點、下午1點30分及5月5日上午10點，在總圖工務所辦理3場次「金屬屋頂立面優化設計工作坊」。

其中，第2場次（5月2日下午場）特別邀請周邊住戶為主要參與討論對象，由全新建築團隊「開羅建築師事務所」引導參與者進行設計理念互動、溝通及討論，每場次活動時間約2小時，期望透過民眾的實地參與及集思廣益，挖掘出具美感及務實的優化設計方案，讓設計更貼近實際需求，展現公共建設以人為本的理念。

總圖金屬屋頂立面優化設計工作坊，每場次招收20位年滿18歲民眾，明（23）日中午12點開放報名至29日晚上12點截止，各場次報名人數如逾20人將採抽籤方式辦理，錄取名單預計於4月30日中午12點公告於官方網頁、臉書、及新竹縣公共圖書館網站，並將同步推出總圖金屬屋頂立面改善線上問券，提供未能出席但關心優化方案的民眾表達意見。

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