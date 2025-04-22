中市勞局廣邀重量級企業 4/26龍井公所辦海線地區聯合徵才

4月26日海線地區舉行聯合徵才。（市府提供）

2025/04/22 14:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕協助民眾就業，台中市政府勞工局廣邀台中港關連工業區、台中港科技產業園區及台中港三井Outlet購物中心等重量級企業，於4月26日（星期六）上午10時至下午2時，在龍井區公所盛大舉辦「海線地區聯合徵才活動」，此次活動集結27家優質企業，總共超過1千個職缺，超過5成的職缺經常性薪資達4萬元以上。

當天活動特別規劃「科技製造業」、「風電綠能業」及「服務業」3大熱門產業專區，邀請台灣最大的農藥公司「興農」、全台知名餅乾製造廠「華元食品」、人體工學科技設備領導品牌「青輔實業」、風力發電設備供應商「永冠能源」及國內便利商店龍頭之一「萊爾富」等27家企業，職缺類型橫跨儲備幹部、工程師、技術員、業務專員到門市正職／兼職人員，平均薪資達3萬7000元。

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台中市就業服務處表示，當天活動現場規劃多元服務專區，包括「政府就業資源專區」，提供青年、婦女、中高齡及身障就業諮詢與獎勵津貼措施說明，協助不同族群掌握就業資源；同時設有「XR實境接軌就業專區」，透過VR設備模擬真實職場情境，讓求職者提前體驗工作環境。

此外，還貼心推出「E化履歷列印服務」，民眾只要事先到「台灣就業通」網站登錄並開啟履歷，或至各就業服務站（台）完成求職登記後，當天攜帶身分證件到場，即可現場套印履歷、參加面試，大幅提升媒合效率！活動最後還有「好禮兌換區」，完成面試流程就能參加扭蛋轉轉樂。

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