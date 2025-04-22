為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市勞局廣邀重量級企業 4/26龍井公所辦海線地區聯合徵才

    4月26日海線地區舉行聯合徵才。（市府提供）

    4月26日海線地區舉行聯合徵才。（市府提供）

    2025/04/22 14:33

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕協助民眾就業，台中市政府勞工局廣邀台中港關連工業區、台中港科技產業園區及台中港三井Outlet購物中心等重量級企業，於4月26日（星期六）上午10時至下午2時，在龍井區公所盛大舉辦「海線地區聯合徵才活動」，此次活動集結27家優質企業，總共超過1千個職缺，超過5成的職缺經常性薪資達4萬元以上。

    當天活動特別規劃「科技製造業」、「風電綠能業」及「服務業」3大熱門產業專區，邀請台灣最大的農藥公司「興農」、全台知名餅乾製造廠「華元食品」、人體工學科技設備領導品牌「青輔實業」、風力發電設備供應商「永冠能源」及國內便利商店龍頭之一「萊爾富」等27家企業，職缺類型橫跨儲備幹部、工程師、技術員、業務專員到門市正職／兼職人員，平均薪資達3萬7000元。

    台中市就業服務處表示，當天活動現場規劃多元服務專區，包括「政府就業資源專區」，提供青年、婦女、中高齡及身障就業諮詢與獎勵津貼措施說明，協助不同族群掌握就業資源；同時設有「XR實境接軌就業專區」，透過VR設備模擬真實職場情境，讓求職者提前體驗工作環境。

    此外，還貼心推出「E化履歷列印服務」，民眾只要事先到「台灣就業通」網站登錄並開啟履歷，或至各就業服務站（台）完成求職登記後，當天攜帶身分證件到場，即可現場套印履歷、參加面試，大幅提升媒合效率！活動最後還有「好禮兌換區」，完成面試流程就能參加扭蛋轉轉樂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播