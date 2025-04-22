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    台鐵驚魂！女子搭新自強號受困廁所1小時 工作人員出動鐵鎚救援

    新自強號一名女子受困廁所期間，台鐵工作人員試圖打開鎖住的門。（圖擷取自爆料公社，本報合成）

    新自強號一名女子受困廁所期間，台鐵工作人員試圖打開鎖住的門。（圖擷取自爆料公社，本報合成）

    2025/04/22 15:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵新自強號近日發生1起尷尬又驚險的事件，1名女子搭車途中進入車廂廁所，卻在裡頭慘遭反鎖，整整受困超過1小時。期間列車人員束手無策，直到抵達松山站後，技工帶著鐵鎚敲打鑰匙才終於將人成功救出。

    1名網友昨晚（21日）在臉書社團「爆料公社」發文，表示19日搭乘新自強號從嘉義前往台北，女友在台中站後進入車廂廁所，沒想到卻被鎖在裡面出不來。雖然列車長與各站工作人員皆積極協助，但直到列車抵達松山站，由技工以鐵鎚敲擊鑰匙，才順利開鎖讓人脫困。

    影片顯示，工作人員先以鑰匙插入門鎖，再用鐵鎚敲擊鑰匙轉動，當門鎖指示從紅色變成綠色時，廁所門才終於打開。原PO也幽默表示，「要不是兩人同行，她可能會在裡面待到終點站見月台長了」，並提醒大家搭乘新自強號時，使用廁所務必多加留意。

    貼文曝光後引發熱議，一票網友紛紛留言表示，「好險手機隨身攜帶且有伴」、「所以上廁所必備手機」、「車長的隨車公文袋要多支鐵鎚了」、「Vip包廂」、「其實廁所應該有緊急按鈕，一個人按下去列車長也會過來吧」。

    不過也有網友批評，「這是誰設計的，萬一老人家被鎖在裡面一緊張是會出事的」、「我是遇到關不起來，那自動按鈕感應真的怪怪的。上次搭，廁所門一直關不起來，排我後面的人也無言的看著我」。

    台鐵新自強號女乘客受困廁所，急忙傳訊息給男友求救。（圖擷取自爆料公社，本報合成）

    台鐵新自強號女乘客受困廁所，急忙傳訊息給男友求救。（圖擷取自爆料公社，本報合成）

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