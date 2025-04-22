宜蘭岳明國中小帶領40名法籍師生 5月揚帆跳島觀測海洋

宜蘭縣立岳明國中小學舉辦航行前培訓，法籍師生登船體驗航海學習。（記者王峻祺攝）

2025/04/22 14:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣立岳明國中小學等36校師生，去年完成29天、1939公里接力航海跳島壯舉後，今年與法國在台協會合作，將帶領40名法籍師生出航，進行為期6天、440公里的觀測海洋旅程，今天舉辦行前培訓，為5月揚帆跳島暖身。

岳明國中小於2020年首創1500公里環台航行後，去年更串聯全台臨海36校、逾400名師生接力駕駛2艘大型帆船，繞行台灣1圈，總統賴清德當時受邀出席啟航儀式，勉勵各校參考學習，一起透過海洋教育立足台灣、布局全球。

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今年岳明為台灣海洋教育再創新頁，預計5月19日至25日帶領台北法國實驗教育機構、台北歐洲學校（法國部）等40名師生，並與台北市和平實驗小學、澎湖文光國小及高雄汕尾國小等師生，組成跨校跨國船員，完成為期6天的航行活動，國家海洋研究院也會派出科學家全程隨船，投入海洋觀測。

岳明今天舉辦行前培訓，師生分別登上阿莫及好望角號2艘帆船，在教練解說下進行包括風險評估、科學儀器操作、帆船構造與原理分析及實際出海等訓練，讓大家相當興奮，尤其在手動揚帆過程，男學生使勁力氣拉動捲揚器，臉部扭曲的認真神情，逗得一旁師生鼓舞加油聲不斷。

岳明國中小學校長黃建榮說，去年完成航海壯舉後，隨即就接到法國在台協會邀約，詢問是否也能帶領法籍師生探索海洋世界的美好，因此促成今年「攜手國際─航向蔚藍」計畫，由於參與者未曾受過訓練，特地提前培訓，讓國小5年級以上至國中階段的小帆手們能夠安全出航。

他說，法國是一個重視海洋文化的國家，當地很多人從事航海活動，但學生較少能有出航的學習體驗，期望透過這次國際海洋交流，加深彼此情誼，5月19日將在淡水的領袖海洋遊艇碼頭啟航，沿「淡水—新竹—台中—澎湖—安平—高雄」航線前進，24日會在高雄法國生活節上，與國際訪賓交流探索海洋的成果。

法籍男學生使勁力氣拉動捲揚器，臉部扭曲的認真神情，逗得一旁師生鼓舞加油聲不斷。（記者王峻祺攝）

教練在帆船內為法籍師生進行航行前訓練。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣岳明國中小今年與法國在台協會合作，將帶領40名法籍師生出航，進行為期6天、440公里的觀測海洋旅程。（記者王峻祺攝）

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