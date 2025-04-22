中國輸入活泥鰍動物用藥超標 恐影響腎功能遭退運銷毀

中國輸入的活泥鰍被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標。（食藥署提供）

2025/04/22 14:12

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今（22日）公布最新一波邊境查驗不合格名單，中國輸入的活泥鰍被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，過量食用恐造成腸胃不適，甚至影響腎功能，且中國輸入的柚子乾、冷凍草莓、八角茴香均有農藥殘留不符規定的情形，全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富表示，由輸入業者「廣龍商業有限公司」輸入產地為中國的活泥鰍，被檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.04 ppm（百萬分之一濃度），但依據「動物用藥殘留標準」，恩氟喹啉羧酸為不得檢出，以檢測方法的定量極限0.01 ppm為法規值。

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林金富指出，這批中國的活泥鰍共計2268公斤，必須退運或銷毀，接下來針對廣龍商業有限公司，在邊境也由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

林金富說明，「恩氟喹啉羧酸」是氣奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素的一種，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用。目前農業部核准於牛、豬及家禽類使用，用於治療沙門氏桿菌症、大陽桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染及對恩氟喹林羧酸敏感的細菌所引起的感染症，但未核准於水產動物使用；過量使用可能會導致腸胃不適等，若嚴重將影響腎功能。

其他像是中國輸入的柚子乾、冷凍草莓、八角茴香，以及日本出口的鮮柑橘、鮮草莓，還有馬來西亞出口的黑胡椒，均有農藥殘留不符規定的情形，全數退運或銷毀。

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