台東87家非法經營旅宿 面臨最高200萬元罰鍰

台東縣府對旅宿業加強稽查，若有違規，業者將面臨最高200萬罰鍰。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/22 13:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為遏止違規經營、保障消費者權益與旅客安全，立法院於今年1月通過發展觀光條例修正草案，將非法經營旅宿的業者罰鍰上限大幅提高，最高可罰處200萬元。台東縣政府表示，目前共查獲87家違規，給予一個月陳述意見期，逾期除開罰外並公布店家名稱。

縣政府交通及觀光發展處表示，本次修法已於4月2日由總統公布實施，主要針對非法經營行為加重裁罰。對於未依法領取登記證擅自營業者，旅館業的罰鍰將由原先上限50萬元提高為200萬元；民宿部分則由原先6萬至30萬元，提高為10萬至100萬元。

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此外，針對非法經營旅宿，透過廣告、網站、社群媒體等散布營業訊息者，過去處分除限期移除相關廣告外，罰鍰原本為3萬至30萬元，新修正的條例則大幅提高為10萬至150萬元，並要求限期移除相關廣告內容，若未配合將按次連續處罰。

交觀處表示，縣府已完成對87家業者的網路搜查及現場稽查，並針對違規與非法經營者寄發陳述意見書。在4月1日以前發生之違規案件，將依據修法前條文辦理裁罰；自4月2日起，違法業者則將依修正後條例規定辦理，處分力道將更加嚴格。

交觀處提醒，縣府除定期對轄區各旅宿聯合稽查，也透過網路稽查非法旅宿廣告，另中央已將非法旅宿列管在案，凡非法旅宿未見改善皆要求加強處分、按次連續處罰，此次修法大幅提升對觀光產業的管理強度與違規處罰力道，遏止非法旅宿經營，有助建立更安全、規範的旅遊環境，呼籲業者自我檢視營運是否合法，確保遵守相關規定。

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