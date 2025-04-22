為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東87家非法經營旅宿 面臨最高200萬元罰鍰

    台東縣府對旅宿業加強稽查，若有違規，業者將面臨最高200萬罰鍰。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣府對旅宿業加強稽查，若有違規，業者將面臨最高200萬罰鍰。（記者黃明堂翻攝）

    2025/04/22 13:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕為遏止違規經營、保障消費者權益與旅客安全，立法院於今年1月通過發展觀光條例修正草案，將非法經營旅宿的業者罰鍰上限大幅提高，最高可罰處200萬元。台東縣政府表示，目前共查獲87家違規，給予一個月陳述意見期，逾期除開罰外並公布店家名稱。

    縣政府交通及觀光發展處表示，本次修法已於4月2日由總統公布實施，主要針對非法經營行為加重裁罰。對於未依法領取登記證擅自營業者，旅館業的罰鍰將由原先上限50萬元提高為200萬元；民宿部分則由原先6萬至30萬元，提高為10萬至100萬元。

    此外，針對非法經營旅宿，透過廣告、網站、社群媒體等散布營業訊息者，過去處分除限期移除相關廣告外，罰鍰原本為3萬至30萬元，新修正的條例則大幅提高為10萬至150萬元，並要求限期移除相關廣告內容，若未配合將按次連續處罰。

    交觀處表示，縣府已完成對87家業者的網路搜查及現場稽查，並針對違規與非法經營者寄發陳述意見書。在4月1日以前發生之違規案件，將依據修法前條文辦理裁罰；自4月2日起，違法業者則將依修正後條例規定辦理，處分力道將更加嚴格。

    交觀處提醒，縣府除定期對轄區各旅宿聯合稽查，也透過網路稽查非法旅宿廣告，另中央已將非法旅宿列管在案，凡非法旅宿未見改善皆要求加強處分、按次連續處罰，此次修法大幅提升對觀光產業的管理強度與違規處罰力道，遏止非法旅宿經營，有助建立更安全、規範的旅遊環境，呼籲業者自我檢視營運是否合法，確保遵守相關規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播