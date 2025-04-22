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    4/26上凱達徵走路工？ 嚴格要求「個人服裝」引熱議

    有網友日前在知名打工平台發現一項名為「4/26凱達活動人員」的職缺，不僅工作時間與地點，恰好與藍白上凱道重疊，內容還嚴格要求到場人員服裝，掀起網友熱議。（圖擷取自打工平台）

    有網友日前在知名打工平台發現一項名為「4/26凱達活動人員」的職缺，不僅工作時間與地點，恰好與藍白上凱道重疊，內容還嚴格要求到場人員服裝，掀起網友熱議。（圖擷取自打工平台）

    2025/04/22 14:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫為抗議北檢偵辦藍營青年軍罷免綠委連署造假案，號召藍白支持者4月26日上凱道示威抗議，引起各界關注。巧合的是，有網友日前在知名打工平台發現一項名為「4/26凱達活動人員」的職缺，不僅工作時間與地點，恰好與藍白上凱道重疊，內容還嚴格要求到場人員服裝，掀起網友熱議。

    據了解，深受許多年輕人喜愛的打工平台「小雞上工」，昨（21）日出現一項名為「4/26凱達活動人員」、時薪200元的單日職缺，工作地點在台北市凱達格蘭大道，並分2個時段進行，並指出跨餐時段無供餐。根據職缺說明，該職缺開放50個名額，並提到工作時間皆依照現場狀況及客戶需求調整，配合現場及客戶異動。

    另外，該職缺還要求應徵者工作期間，只能穿黑色素T、黑色無破洞長褲，並強調僅能接受衣服上出現小Logo，還特別寫出「不要露肚子」這項注意事項。職缺上架不久，不少網友注意到這項職缺的工作地點、時間等資訊，恰好都與藍白預告4月26日上凱道示威的活動一致，加上特別奇特的嚴格要求，被網友轉發到各大社群掀起熱烈討論。

    網友們紛紛表示，「全身黑是要工讀生中暑嗎？」、「出席告別式本來就該服儀莊重」、「現在走路工徵這麼明目張膽喔？」、「連穿什麼都要限制。說什麼民主」、「可是你們發言人X小姐很愛露小肥肚耶」、「連服裝都要管成這樣，真的很有戒嚴風」、「幹X小啦，我去419當志工便當我都沒拿，只有拿5瓶水」、「好多人在傳，line也有被截圖，難怪藍白都覺得我們收錢，畢竟他們都有」。

    還有網友看到職缺開出的待遇與工作內容，忍不住留言吐槽，「以後小草代名詞變200」、「勞健保還不支薪，請問是有多窮」、「大凶之日，請人出門還只付時薪200」、「時薪200淋雨工喔，雨具可能得自備」、「休息和勞保還要扣錢耶，垃圾黑心廠商」、「說別人就是說自己，原來426才是有領錢的」、「以前比較多欸，500，現在居然降級到200了？ 」、「時薪才200，不供餐，休息時間還不支薪，可憐哪」。

    還有網友看到職缺開出的待遇與工作內容，忍不住留言吐槽。（圖擷取自打工平台）

    還有網友看到職缺開出的待遇與工作內容，忍不住留言吐槽。（圖擷取自打工平台）

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