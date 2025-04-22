台中民代爭取頂安濱海生態公園農村再生計畫第三期 下半年完工

民進黨台中市議員施志昌會勘，以了解頂安濱海生態公園農村再生計畫第三期工程內容。 （記者歐素美攝）

2025/04/22 14:19

〔記者歐素美／台中報導〕為持續優化台中市大安區頂安濱海生態公園，提升環境品質與觀光潛力，立委蔡其昌與民進黨市議員施志昌爭取農業部農村發展及水土保持署補助600萬元，推動頂安濱海生態公園農村再生計畫第三期工程，預計今年下半年完工。

第三期工程以強化園區生態觀察與休憩功能為目標，內容包括鋪設880平方公尺地坪、增設簡易停車場與安全護欄（104.2平方公尺），建置寄居蟹換殼點與生物通道、更新解說牌面及設置6座休憩座椅，另設有2座立體生態主題雕塑，並種植約310株綠美化植物，打造友善、生態兼具的自然空間。

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施志昌表示，頂安社區多年來努力推動農村再生，從第一期到第三期逐步完善，這次將生態觀察、教育與休閒結合，期盼吸引更多市民與遊客認識濱海生態之美，特別是螃蟹與寄居蟹的自然行為。

大安區公所課長黃見裕補充，工程除生態設施外，也考量交通便利性，規劃避車彎與建議設置停車場，提升整體使用友善度。未來將持續串聯保安林與園區步道，擴大自然觀察網絡。

頂安社區發展協會理事長葉晴寧及頂安里里長陳麗涓，皆感謝蔡其昌與施志昌積極爭取，讓頂安海岸逐步轉型為具教育與觀光價值的濱海亮點。

農水署表示，預計工期為90個日曆天，目前正進行招標程序，完工後將成為結合保育、教育與休閒功能的多元空間，進一步帶動地方經濟與鄉村活力。

立委蔡其昌與民進黨市議員施志昌爭取農業部農村發展及水土保持署補助600萬元，推動頂安濱海生態公園農村再生計畫第三期工程，預計今年下半年完工。 （記者歐素美攝）

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