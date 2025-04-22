熱到攝氏33度 台中首次提前到5月發放35萬張物調券

台中市經濟發展局長張峯源（左）宣布，首次將物調券提前到5月2日至4日發放。（記者黃旭磊攝）

2025/04/22 13:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕「天氣實在太熱了」，台中今天氣溫達攝氏33度，市府宣布首次將物調券提前到5月2日至4日發放，比過往3年提早近2個月，而往年物調券在商圈及夜市消費使用「100元變200元」，引起民眾重複排隊被抓包等糾紛，台中市經濟發展局長張峯源表示，不忍民眾在夏天曬太陽排隊，特地提前發放，也要呼籲要遵守排隊秩序。

2025年物調券第一波宣傳會上午在台中市府惠中樓中庭舉行，逢甲觀光夜市攤販集中區主委凌森耀、東海藝術街商圈主委郭達鴻及新一點利黃昏市場經理林永崇，超過50家公私立市場及商圈夜市主委到場，張峯源及台中市議員邱愛珊、古秀英說明首波於107處公私立市場，發送35萬份物調券情形。

請繼續往下閱讀...

張峯源表示，天氣實在太熱了，去年趕往逢甲、大甲、大肚及烏日市場協助民眾領券，「排隊人龍看不到盡頭」，民眾清晨6點撐陽傘出來排隊，人氣很旺卻要忍受艷陽，大太陽實在嚇人，今年提前兩個月在5月2日至4日就發放，不要讓民眾在熱天排隊。

由於往年發放期間，霧峰市場清晨4點半見排隊人龍，從入口延伸幾乎看不到盡頭，而民進黨市議員何文海在南屯市場，發現超過8成為銀髮退休長輩排隊，排太久有人差點暈倒，豐原區第一市場旁也發生民眾重複排隊被抓包等亂象，邱愛珊提醒經發局需維護排隊秩序，保障合法消費者權益。

建國公有零售市場會長蔡鈴欽說，物調券刺激帶動庶民經濟，讓民眾多買一點，也活絡傳統市場買氣讓年輕創業者進來開店，改變商圈樣貌。

台中市經濟發展局強調，本次發放期間為5月2日至5月4日（星期五至星期日），調整到假日發放讓上班族與遊客享受小確幸，且上午、下午及晚上於市場、商圈等類別場域發放，使用期限至5月8日，民眾每人每場域僅限兌換二份，預計創造超過7000萬元消費效益。

民眾去年於東海商圈領物調券情形。（資料照）

台中市府宣布提前發放35萬份物調券。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法