竹北新社國小畢典突改期 家長抱怨：已安排出國措手不及

新竹縣竹北市新社國小有畢業生家長抱怨，校方擬改期延後舉辦畢業典禮，但早已安排出國行程，令人措手不及！（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

2025/04/22 13:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市新社國小有畢業生家長抱怨，校方2月開學即公告行事曆預定6月11日畢業典禮，近日卻得知校方擬改期延後舉辦，但家長早已安排出國行程，改期或取消勢必產生額外費用，令人措手不及！對此，校方尚無回應。

新竹縣教育局表示，建議各校辦理時間為6月16日至23日區間，新社國小此次畢業典禮排定時間6月11日係參考前一年時程排定，與該縣所訂辦理時間產生差異；各校辦理畢業典禮時間如因特殊原因，而與建議時程不同，學校可行文教育局說明調整辦理時間的需求，經該局備查，學校即可依校內排定行程辦理畢業典禮。

請繼續往下閱讀...

因此，新社國小如需調整既定行程，已請校方妥善向師生及家長說明及處理後續相關事宜。

畢業生家長抱怨，新社國小開學後，校方即依照2月公告的行事曆執行，但現在新竹縣教育局卻發內部公文至學校通知改期延後舉辦，這對於早就安排好出國行程的家長要如何處理？機票改期的額外費用誰來支付？家長的時間不是時間嗎？

家長也抱怨，如果學校行事曆有問題，應該提早處理，而不是隔了2個多月才有反應？家長無奈地在臉書社團「竹北大小事」貼文求助，引發網友熱議，也有家長說已安排畢業典禮後帶孩子出國旅遊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法