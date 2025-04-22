上百藥師齊聚求撤中藥販售資格令 衛福部：中藥商不能消失

藥師公會全聯會號召上百名藥師齊聚衛福部大門訴求撤回318違法解釋令。（記者林惠琴攝）

2025/04/22 12:53

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今年3月18日公告藥事法第103條解釋令，藥師界對於經營中藥販賣業務人員的資格內容不滿，今日藥師公會全聯會號召上百名藥師齊聚衛福部大門訴求撤回318違法解釋令，並預告5月4日將有3千名藥師將上凱道抗爭。衛福部指出，尊重藥師，但中藥商有其重要性，不能消失，對於中藥把關也會規劃分級管理。

衛福部今年3月18日核釋藥事法第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

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其中「經營中藥證明文件」包括國內公私立大學中藥或生藥相關學系畢業生修業期間修畢中藥核心課程，於核准登記中藥販賣業藥商專任中藥輸入、輸出、批發或零售實務歷練1年以上者，經各縣市衛生局審核通過核發的「經營中藥事實證明書」；「修習中藥課程達適當標準」含中藥或生藥相關學系畢業生至少應修畢特定中藥核心課程學分；「得繼續經營中藥販賣業務」則是中藥或生藥相關學系且修畢中藥核心課程畢業生，專任中藥販賣相關實務歷練１年以上者。

不過，此舉引發藥師界砲聲隆隆，批評衛福部違法曲解法律原意，讓沒有專業藥事背景的人得以經營中藥販賣業務，嚴重威脅全民用藥安全。

藥師公會全聯會今日前往衛福部舉行快閃行動，停留約1小時，理事長黃金舜認為，衛福部解釋令根本是「竹篙套菜刀」，活動最大訴求就是即刻撤回318違法解釋令，並要求衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰下台，直言今日出席藥師約上百位，5月4日更將在凱達格蘭大道舉行正式抗爭，場地已經借好，預計屆時有3千人到場，一起捍衛用藥安全。

中藥商業同業公會全聯會指出，中藥販賣業20年前有1.5萬家，今年約7千家，估計10年內將不足3千家，將嚴重影響中醫藥產業的中藥供應鏈，強調中藥販賣業者精於中藥材辨識、炮製加工等專業知識，基於確立中藥分工，保障執業權益及促進中醫藥產業發展原則，全力支持衛福部政策。

中醫師公會全聯會也主張，衛福部的318解釋令未涉及中藥調劑，反而對於面臨萎縮危機的中藥產業是一劑及時的強心針，且透過明確規範從業人員資格，將有助於吸引更多具備大學專業背景與實務訓練經驗的人才投入，促進專業分工與技術傳承，強化品質控管，有效提升供應鏈的穩定性。

台灣中藥經貿文化協會亦指出，民眾可想像若中藥房消失，中藥材供應鏈在失去下游的情況下迅速瓦解，勢將影響中醫醫療院所及中藥廠供貨，導致整體中醫藥產業崩潰，造成民眾、產業及政府三輸的局面，呼籲社會大眾支持。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰坦言，中藥販賣業衰退速度太快，且藥師投入比例太低，然而中藥材從栽培、採收與加工，以及基原鑑別、炮製、包裝、儲藏管理，至中醫院所或市場銷售，提供民眾醫療照護或生活飲食使用，每一環節都需要高度專業的實務經驗，因此依法行政，公告318解釋令，後續經與藥師溝通，已將生藥學系調整為藥學系，為了國家整體發展衡量，必須尊重藥師專業也兼顧民眾利益。

至於中藥管理，蘇奕彰指出，對於從處方藥、指示藥到健康食品、一般食品，從安全到功效，會就分級做詳盡規劃，也會儘速與藥廠、食品業者協商，期望台灣中藥發展超越日本漢方藥等，創造更大的價值，且未來也會規劃藥農制度，因此中藥商不能消失，而是要落實分工。

藥師界批評衛福部違法曲解法律原意。（記者林惠琴攝）

針對藥師公會全聯會的訴求，衛福部表達尊重。（記者林惠琴攝）

衛福部中醫藥司長蘇奕彰表示，未來會針對中藥分級做詳盡規劃。（記者林惠琴攝）

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