淡水古蹟博物館首入列觀光遊憩熱點 全年人氣衝300萬人次

淡水古蹟博物館近來列入交通部觀光署統計的全台觀光據點。（記者羅國嘉攝）

2025/04/22 12:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕交通部觀光署近日公布2025年1至2月觀光遊憩據點統計，新北市以2565萬人次居全國之冠。其中，今年首度納入統計的新北市立淡水古蹟博物館。淡水古蹟博物館長蔡美治表示，以1至2月逾50萬人次表現亮眼，3月再增至逾80萬人次，全年有望突破300萬人次，擠身全國熱門觀光景點行列。

蔡美治說明，淡古以古蹟保存、活化再利用為宗旨的公立博物館，目前轄管10處古蹟，包括紅毛城、英國領事官邸、小白宮、滬尾礮臺、海關碼頭、多田榮吉故居、日本警官宿舍、得忌利士洋行、木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂等。今年將新增「淡水崎仔頂施家古厝」，預計明年再納入「日商中野宅」，構築完整古蹟網絡。

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蔡美治指出，過往統計以紅毛城、滬尾礮臺及小白宮等單一景點為主，今年起整合為「新北市立淡水古蹟博物館」，讓遊客了解古蹟保存與博物館經營的整體面貌。淡古去年入館人次達263萬，隨淡江大橋即將通車，可望再創觀光高峰。近期成功標租海關碼頭與紅毛城停車場，提升接待能量，並於4月開放「寵物入館」政策，吸引近600隻寵物參訪，單則社群貼文觀看次數突破42萬。

此外，淡古積極拓展國際合作，近期與國立政治大學、真理大學簽署MOU，強化學術與文化資源共享。今年7月將受邀赴日參加荷蘭商館文化遺產聯網（DTPHN）大會，預計成為第14個會員國，除可交流荷蘭東印度公司研究成果，也將大幅提升國際能見度，吸引更多國際旅客前來淡水。

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