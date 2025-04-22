大鵬灣再迎台灣燈會副主燈「航向守護」賞燈體驗獨特灣區風情

這座副燈以「航向守護-大鵬灣」為名。（風管處提供）

2025/04/22 16:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府與觀光署於2019年在大鵬灣國家風景區舉辦「台灣燈會」，是燈會史上首次移師屏東，由於大鵬灣屬口袋地型，且東港鎮本身並無大眾運輸的台鐵，遑論高鐵，但屏東縣政府卻以公路「全接駁」的方式，疏散高達1339萬的人潮，加上志工親切服務，創下「我屏東我驕傲」金句，時過6年，大鵬灣再度迎來今年台灣燈會的副主燈「航向守護」，點燈在週末都可見到夜間閃亮的副主燈，風景區管理處邀請民眾夜間前來濱灣碼頭賞燈，體驗獨特的灣區風情。

2019年台灣燈會首度來到屏東，開啟首度於海域旁打造燈區、以主題樂園式燈會舉辦、主燈非值年生肖且留置當地、成為國內燈會無人機表演鼻祖、水上劇場展演等多個台灣燈會史上的里程碑，當時雖在剛開始時的人潮尖峰期因動線及車輛數不足傳出接駁緩慢，但在調整動線並調度接近半個台灣的大巴後是順暢許多，在距離5公里、且是當時尚未電氣化的林邊火車站下，是非常難得且有效的應變方式，志工騎乘賽格威穿梭園區身影親切服務更廣受好評。

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今年的台灣燈會副燈4月起在大鵬灣濱灣碼頭風華再現，搭配光環境及假日市集，結合燈光、剪紙藝術與音樂，為濱灣碼頭夜間氛圍帶來加乘效果，迎接5至6月的黑鮪魚文化觀光季，風管處表示，每年台灣燈會結束後，部分特色燈組爭相進行典藏持續展示，而今年副燈及設計款品牌座椅典藏於大鵬灣，不僅延續燈會的璀璨光芒，也為濱灣碼頭增添觀光亮點。

風管處官員說，今年度的黑鮪魚文化觀光季於5月將正式展開，除在地東港三寶海鮮美食，周邊還有上百家旅宿供選擇，友善遊客在微風徐徐的夜晚，走訪大鵬灣濱灣碼頭，假日期間更有假日市集，無論是親子出遊或是攝影愛好者，都能在這場結合藝術、創意的活動中，找到屬於自己的驚喜與感動。

鵬管處說明，這座副燈以「航向守護-大鵬灣」為名，象徵這片海域將蛻變為永續觀光的守護者，在大鵬灣，我們要用行動守護海龜、潮間帶、陸蟹與下一代，守護這片孕育生命的大地之母。透過此作品，讓守護成為前行的燈塔，引領未來走向永續的希望。

本作品結合燈光、剪紙藝術與音樂，透過流動光影，展現自然與文化的交融。主體由垂直金屬桿構成，流線設計象徵向上發展的動能；環狀結構層層堆疊，象徵力量凝聚與生態循環。期許，這座作品能喚起大眾對海洋保育的關注；同時，邀請全球旅人航向永續觀光的旅程，共創美好未來。

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