海廢成為跨域藝術課教材 師生為地球盡心力

馬祖東莒國小「海廢不廢：請編、請坐、請喝茶」3階段課程，師生共同愛地球。（圖由教育部提供）

2025/04/22 12:40

〔記者林曉雲／台北報導〕4月22日是世界地球日，全球對環境議題的重視日益提升，教育部推動「跨領域美感教育卓越領航計畫」，藉由融合藝術與不同學科的課程設計，讓學生從創作中實踐生活與美感的連結，也將聯合國永續發展目標（SDGs）融入教學實作，引導學生以創意參與環境行動，體驗自然環境的重要性，例如將海洋廢棄物轉化為藝術跨域美感課程。

教育部師資培育及藝術教育司科長彭寶樹說明，環境議題不僅是自然科學的範疇，更是藝術領域及當前世代關注的重要核心，透過跨領域美感課程的推動，引導學生將SDGs中的目標，例如負責任消費與生產、氣候行動等內化為行動力，讓孩子們在觀察理解家鄉自然環境的同時，也學會用雙手改變世界。

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以馬祖東莒國小「海廢不廢：請編、請坐、請喝茶」三階段課程為例，靈感延伸自113年第一屆馬祖國際藝術島展出的「島塑椅」作品，聚焦海洋環境與資源再利用，是發揮創意連結數學、海洋、綜合領域的課程，藉此喚起學生對海洋廢棄物議題的關注，實踐轉廢為美的永續精神。

學校說明，課程從「淨灘尋寶」開始，帶領學生實地走訪海岸，親手撿拾海廢物品，這些撿拾回來的物件如漁網、浮球、破損光碟與紙板等，經過清洗、解結、分類後，成為可再使用的創作材料，學生親身參與從蒐集、設計到製作的過程，讓學生重新定義所謂「無用之物」，打開對資源循環再利用的新想像。

第1階段「請編」是在認識海洋廢棄議題的同時，課程結合數學關於規律及圓周概念，以編織活動為核心，引導學生學習基本的繞邊與交錯技巧；第2階段「請坐」則是帶領學生設計編織模板，並動手完成個人坐墊及杯墊作品，透過運用回收光碟、紙板與海廢漁線創作的過程，強化手眼協調能力與創造力，也體驗如何翻轉「廢棄」材料，搖身一變成為實用生活物件；最後進行「請喝茶」單元，師生分享創作心得與環境觀察，以及如何減少海洋廢棄物的產生，進一步深化學生對永續生活的想像與實踐。

馬祖東莒國小學生，運用數學圓周的概念，編織坐墊作品。（圖由教育部提供）

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