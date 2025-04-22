輔大下半旗悼念教宗方濟各 藍易振：去年接見時當面關心辦學

輔大校長藍易振（左）今表示，去年十一月曾榮幸與教宗方濟各（右）見面，交談時間不長，但從對話中感受到教宗平易近人。（圖由輔大提供）

2025/04/22 12:58

〔記者董冠怡／新北報導〕天主教教宗方濟各昨日（21日）辭世享壽88歲，天主教輔仁大學下半旗悼念、校長藍易振發布聲明並錄製影片，表達對教宗辭世的哀悼之意；他說，去年曾有幸見到教宗，方濟各很關心輔大辦學情形，也給予勉勵，將持續秉持祂的精神，促進整全的人格教育，並且加強與其他宗教團體交流合作。

藍易振今表示，去年十一月曾榮幸與教宗見面，雖然交談時間不長，但從對話中感受到教宗的平易近人，很關心輔大的辦學狀況，他也向教宗報告，校方積極將2015年頒布的《願祢送讚頌通諭》融滲到課程之中，教宗並勉勵他要朝對環境生態的反思方向邁進。

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輔大指出，持續秉持教宗方濟各的精神，致力於促進整全的人格教育，培養學生不僅具備專業能力，更有社會責任感和服務精神；深化《願祢受讚頌》精神在校園的實踐，推動永續教育與環保行動；關懷社會弱勢，拓展服務學習計畫，實踐《眾位弟兄》的社會友愛理念；以及加強與其他宗教團體的交流合作，成為跨宗教對話的橋樑。

校方預告，校內國旗、教廷旗與校旗三旗，皆下半旗至4月28日，正在規劃追思彌撒及一系列紀念活動，淨心堂緬懷區約在明、後天佈置完成，邀請全校師生一同緬懷。

校內三旗下半旗緬懷教宗方濟各。（輔大提供）

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