為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    傳遞台灣的溫暖！嘉市民族國小募資逾3萬 助難民兒童

    嘉市民族國小師生響應台灣世界展望會愛心捐款募集「一日生命糧募集行動」，師生共同捐款3萬1998元。（圖由世界展望會提供）

    嘉市民族國小師生響應台灣世界展望會愛心捐款募集「一日生命糧募集行動」，師生共同捐款3萬1998元。（圖由世界展望會提供）

    2025/04/22 13:04

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市民族國小連續2年響應台灣世界展望會愛心捐款募集「一日生命糧募集行動」，日前學童畫下「祝福餐盤」及「上臂量尺闖關」體驗脆弱飢餓兒童生存急迫性，師生共同捐款3萬1998元，將把來自台灣的溫暖傳遞到南蘇丹、索馬利亞、阿富汗等受災嚴重的國家，為難民兒童與脆弱家庭提供糧食援助。

    在「一日生命糧募集行動」中，民族國小學童以畫下「祝福餐盤」方式，傳遞對世界上飢餓兒童的關懷與祝福，並寫下溫暖的話語：「希望你們可以飽餐一頓」、「希望你們健健康康」、「雖然我們不認識，但我願意幫助你們，希望你們平安長大！」等等，用最真誠的心為遠方孩子加油打氣。

    活動現場設置「上臂量尺闖關體驗」，這是在偏遠地區或難民營用來判斷幼兒營養不良的簡易工具。不少學童親身操作量尺比一比，感受到飢餓對兒童生存的威脅與急迫性。

    一位高年級學童驚訝地說：「嚴重營養不良的小朋友手臂只有11公分，跟我4根手指差不多耶！真的好細，我都不敢相信！」另一位小二的同學說：「他們一定常常肚子餓，希望我們能幫助他們健康長大。」

    校長陳文瑜說，希望學童透過生命教育、闖關體驗及愛心任務的參與，不只是學習知識，更學會同理與回應社會的責任，進而成為推動世界改變的行動者。

    台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯呼籲各界一同響應，持續為世界上最脆弱的孩子帶來希望與改變，攜手終結世界飢餓問題，愛心捐款專線：05-2310379分機104楊專員。

    嘉市民族國小學童畫下「祝福餐盤」體驗脆弱飢餓兒童生存急迫性。（圖由世界展望會提供）

    嘉市民族國小學童畫下「祝福餐盤」體驗脆弱飢餓兒童生存急迫性。（圖由世界展望會提供）

    嘉市民族國小學童「上臂量尺闖關」體驗脆弱飢餓兒童生存急迫性。（圖由世界展望會）

    嘉市民族國小學童「上臂量尺闖關」體驗脆弱飢餓兒童生存急迫性。（圖由世界展望會）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播