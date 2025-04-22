傳遞台灣的溫暖！嘉市民族國小募資逾3萬 助難民兒童

嘉市民族國小師生響應台灣世界展望會愛心捐款募集「一日生命糧募集行動」，師生共同捐款3萬1998元。（圖由世界展望會提供）

2025/04/22 13:04

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市民族國小連續2年響應台灣世界展望會愛心捐款募集「一日生命糧募集行動」，日前學童畫下「祝福餐盤」及「上臂量尺闖關」體驗脆弱飢餓兒童生存急迫性，師生共同捐款3萬1998元，將把來自台灣的溫暖傳遞到南蘇丹、索馬利亞、阿富汗等受災嚴重的國家，為難民兒童與脆弱家庭提供糧食援助。

在「一日生命糧募集行動」中，民族國小學童以畫下「祝福餐盤」方式，傳遞對世界上飢餓兒童的關懷與祝福，並寫下溫暖的話語：「希望你們可以飽餐一頓」、「希望你們健健康康」、「雖然我們不認識，但我願意幫助你們，希望你們平安長大！」等等，用最真誠的心為遠方孩子加油打氣。

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活動現場設置「上臂量尺闖關體驗」，這是在偏遠地區或難民營用來判斷幼兒營養不良的簡易工具。不少學童親身操作量尺比一比，感受到飢餓對兒童生存的威脅與急迫性。

一位高年級學童驚訝地說：「嚴重營養不良的小朋友手臂只有11公分，跟我4根手指差不多耶！真的好細，我都不敢相信！」另一位小二的同學說：「他們一定常常肚子餓，希望我們能幫助他們健康長大。」

校長陳文瑜說，希望學童透過生命教育、闖關體驗及愛心任務的參與，不只是學習知識，更學會同理與回應社會的責任，進而成為推動世界改變的行動者。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯呼籲各界一同響應，持續為世界上最脆弱的孩子帶來希望與改變，攜手終結世界飢餓問題，愛心捐款專線：05-2310379分機104楊專員。

嘉市民族國小學童畫下「祝福餐盤」體驗脆弱飢餓兒童生存急迫性。（圖由世界展望會提供）

嘉市民族國小學童「上臂量尺闖關」體驗脆弱飢餓兒童生存急迫性。（圖由世界展望會）

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