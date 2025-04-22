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    勞團籲碳費自主減量開放工會參與 環境部：跨部會平台機制處理

    環境部次長施文真今天出席淨零綠生活短劇巡演宣傳記者會。（記者陳嘉怡攝）

    環境部次長施文真今天出席淨零綠生活短劇巡演宣傳記者會。（記者陳嘉怡攝）

    2025/04/22 13:18

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕勞工團體將於下週四勞動節當天舉辦「五一勞工大遊行」，訴求之一盼碳費高碳洩漏產業擬定自主減量計畫時，應與工會協商，以保障勞工權益落實公正轉型。環境部表示自主減量計畫審查具高技術性，並涉及企業機密，無法讓勞團參與，但可透過與勞動部、經濟部一起成立的跨部會平台機制處理。

    排碳大戶企業將於明年繳交碳費，若碳費徵收對象事業提出自主減量計畫，依照不同指定減量目標，可適用優惠費率A每噸碳50元，或優惠費率B每噸碳100元；依照行業別的排放密集度、貿易密集度，可進一步區分是否為高碳洩漏風險，若符合高碳洩漏除優惠費率可再乘上排放係數折扣，初期排放量調整係數值最為0.2，相當於碳費打2折，但有哪些產業目前仍未定案。

    環境部次長施文真今天出席淨零綠生活短劇巡演宣傳記者會，會前受訪時表示，對於能否讓工會參與自主減量計畫協商，坦言可能有困難，因為自主減量計畫審查有其高度技術性，且涉及徵收對象部分機密性討論，可能較難讓勞工團體參與。

    不過，施文真也提到，過去參與國發會舉辦的公正轉型委員會，已有勞團委員提出類似訴求，當時主席裁示環境部、勞動部及經濟部成立跨部會平台處理，跨部會平台已在去年成立，認為較有效的辦法是透過該平台與勞團及工會持續溝通，以便掌握相關資訊，未來這平台能否有更積極的功能會再與其他部會討論，也會請勞團提供意見。

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