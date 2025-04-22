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    台東關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡 立委陳瑩扶鑾轎

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    2025/04/22 13:11

    〔記者劉人瑋／台東報導〕立法委員陳瑩昨（21）日受邀參與關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡祭典，長達3小時的遶境儀式，一路扶持媽祖神鑾接受沿途民眾焚香祈福，深切感受媽祖慈悲護佑世人及地方信仰虔誠力量，並誠心祈求台東能夠風調雨順，期期豐收產品大賣。

    關山鎮長彭成豐指出，陳瑩立委長年關心關山地區的相關建設及地方需求，去年6月為關山爭取總經費新台幣5490萬元的「重要廊帶亮點營造計畫（113－116年）－台東縣小鎮觀光亮點提升計畫」，今年3月更爭取到「關山畜牧糞尿資源化處理計畫」2.6億元補助，偕同關山鎮長向行政院長表達訴求，並至國防部表示拒絕起建空軍戰備跑道計畫等，因此才會特別邀請參與今年關山天后宮建廟120週年的媽祖聖誕遶境儀式。

    昨天下午3時許，媽祖神鑾由阿美族籍的總爐主王朝琴負責，從關山老人會起轎展開遶境活動，陳瑩與鎮長彭成豐、農會總幹事邱美玲等人全程扶持神鑾前進，沿途信眾設案焚香迎接媽祖，鞭炮聲隨處可聞，相當熱鬧。遶境活動直到傍晚6點半，由彭成豐鎮長、陳瑩立委及天后宮管委會主委方瑞清等，共同將媽祖神尊請回天后宮始告一段落。

    彭成豐表示，媽祖聖誕雖然是農曆3月23日，但是關山天后宮聖母千秋會在3月24日到關山鎮所有的宮廟巡禮，神尊降世把福澤庇佑給所有人，為鎮民淨身除厄，對關山鎮來說非常重要。陳瑩指出，全程走完長達3小時的遶境行程，以實際行動表達對在地文化的尊重，更深刻感受民眾虔誠的信仰力量，「心情非常平靜及開心」。

    關山天后宮於光緒21年（1895年）建廟，天后宮建築的本身為雙殿硬山式建築風格，前為拜亭，後為正殿，兩廳之間另有中庭天井，廟的左側為附屬於廟的三寶佛殿。正殿供奉著天上聖母媽祖，媽祖神像粉面，高約1.2公尺，目前開基媽祖神像仍存在於廟中。左殿供奉著關聖帝君、至聖先師孔夫子。右殿供奉著神農大帝、註生娘娘等。#

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩（左一）跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩（左一）跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩（右）跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

    關山天后宮鎮殿媽祖祈福出巡，立委陳瑩（右）跟著扶轎。（立委陳瑩服務處提供）

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