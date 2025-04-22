生態團體反對高市府接管澄清湖 公園處：交通動線未全面開放

高市府將接管澄清湖風景區，打造高雄最大都市綠肺。（公園處提供）

2025/04/22 13:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府即將接管澄清湖風景區，生態團體今天（22日）表達反對，認為澄清湖首重水源保護，而非觀光優先；對此，公園處強調市府接管後，日後以行人免費為原則，園區交通動線仍維持原管制強度，並未全面開放，將朝環境永續並兼顧飲用水安全。

森林城市協會理事長莊傑任指出，外傳高市府接管澄清湖後，改採免費入園，未來將大興土木拚觀光，園內道路甚至可能變成區域聯外道路，環團認為非常不妥。

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莊傑任強調，澄清湖是高雄人飲用水的自來水源保護區，屬平地水庫，整個集水區375公頃，應首重水源保護，而非觀光優先。現況入園人數採「定額總量管制」，每日以7千人為原則，高雄市民免費入園限額5千人，若高市府採觀光刺激路線收回經營，可能會無視人數限制，對水源區造成衝擊。

莊傑任擔憂，最可怕的是，未來如果連汽機車都開放入園免費，風景區內勢必被汽機車車流灌滿，變成一般市區道路，遊客與健行民眾吸汽車廢氣，大幅降低遊憩運動的安全與品質，對水源保護區也容易造成污染風險。

對此，高市工務局公園處表示，由於自來水公司人力及預算有限，市府即將接管原台灣自來水公司第七區管理處管理的澄清湖風景區，未來將整合澄清湖及周遭的圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園等而成澄清湖大公園，朝環境永續並兼顧飲用水安全。

公園處說明，為方便民眾進入澄清湖園區，日後以行人免費為原則，園區交通動線仍維持原管制強度，並未全面開放，目前園區整體規劃都尚在草案討論中。

公園處強調，市府接管後，將延續並維持自來水公司對澄清湖水資源的專業規劃及管理，由於澄清湖園區整體大致上是山坡地範圍，市府接管後會更著重於山坡地的維護保育，水庫水域還是由原自來水公司維管，有利於專注水資源保育，加上市府針對澄清湖高爾夫球場進行出流管制後，可避免受污染水體進入湖區，對於進入水庫的水質更有保障。

公園處指出，為提升澄清湖園區遊園品質，接管後將優化園區環境設施、湖畔人行步道、交通動線及部分停車空間，配合地理位置優勢，結合周邊高爾夫球場及雙湖公園遊憩資源，形成中高雄最大的水綠遊憩公園，目前都納入規畫設計進行評估。

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