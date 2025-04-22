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    基隆路暢2.0專案 七堵明德一路、光明路5/1起加強取締違停

    基隆明德一路旁有七堵國小，5月1日起執行路暢2.0專案加強取締違停。（記者盧賢秀攝）

    基隆明德一路旁有七堵國小，5月1日起執行路暢2.0專案加強取締違停。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/22 12:45

    〔記者盧賢秀、吳昇儒／基隆報導〕基隆市繼仁愛區實施路暢專案，加強取締交通違，4月1日起至20日止，已取締違規停車470件、行人違規126件；七堵區明德一路和光明路將列為第二波取締重點，5月1日起加強執法。

    基隆市警局交通隊長楊永泰指出，仁愛區包括基隆火車站及廟口商圈等重點場點，4月1日起針對仁愛區的愛三路、忠一路等主要幹道執行路暢專案，據統計，從4月1日起到20日止，已取締違規停車470件、行人違規126件，相關路段行車動線較更加順暢，獲得民眾正面迴響。

    交通隊滾動式檢討，認為七堵區是重要的交通節點，明德一路、光明路鄰近七堵火車站、南興市場、七堵國小、明德國中、基隆商工等學校，平日交通流量大，違規停車行為時常造成車道受阻亦衍生民眾抱怨，因此，將七堵區明德一路、光明路列為路暢專2.0執法重點。

    交通隊指出，5月1日起每日上午8點至晚上8點將規劃警力執勤，透過員警騎乘機車進行來回梭巡，針對併排停車、岔路口違停與行人違規等進行即時勸導與舉發，同時也加強金融機構、超商等重點場所安全巡簽，兼顧防制詐欺車手提領，強化治安與交通。

    基隆市七堵區光明路臨七堵火車站，交通重要節點，列為路暢2.0的執法路段。（記者盧賢秀攝）

    基隆市七堵區光明路臨七堵火車站，交通重要節點，列為路暢2.0的執法路段。（記者盧賢秀攝）

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