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    淡海輕軌機廠開放預約導覽 融合幾米繪本打造探索基地

    淡海輕軌機廠即日起開放預約導覽，民眾可以近距離見證車輛日常保養流程的重點工序。（記者賴筱桐攝）

    淡海輕軌機廠即日起開放預約導覽，民眾可以近距離見證車輛日常保養流程的重點工序。（記者賴筱桐攝）

    2025/04/22 12:17

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北捷運公司今天宣布，即日起「淡海輕軌機廠」開放預約導覽，揭開北台灣第一座輕軌五級維修基地的神秘面紗，導覽融合幾米繪本的奇幻世界與列車維修營運的專業知識，適合各年齡層、親子、學校與機關參與，採線上預約制。

    新北捷運公司指出，淡海輕軌自通車以來，扮演連結淡海新市鎮轉乘至台北市區的重要通勤動線，有效縮短市郊與市區的通勤時間，提升沿線生活機能，促進淡水人口成長與產業發展，帶動觀光人潮。其中，綠山線沿線11座車站的公共藝術作品，皆由國際知名繪本藝術家幾米量身打造，創作繪本《閉上眼睛一下下》，講述小女孩「阿給」搭乘輕軌展開冒險的故事。

    新北捷運公司指出，淡海輕軌機廠將故事實境化，結合機廠空間與繪本角色、場景，讓參觀者彷彿走入繪本的奇幻場景，體驗列車幕後運作的日常，將城市日常與童話意象融合，打造一條「會說故事」的藝術輕軌。

    導覽活動的最大亮點之一，是參觀民眾可搭乘專屬導覽專列進入機廠，宛如回到輕軌列車的「家」，近距離見證車輛日常保養流程的重點工序，例如特殊的「加砂」作業，確保列車在軌道上安全制動的關鍵步驟，以及平時無法觀看的洗車作業。

    導覽全程由「旅學堂工作室」的專業講師帶領，穿插繪本《閉上眼睛一下下》，設計1條兼具想像力與知識性的探索路徑。現場提供DIY手作課程，如輕軌許願星砂瓶、彩繪輕軌列車造型擴香石、鐵路道碴造型香氛蠟燭等，讓小朋友動手參與，帶回專屬紀念。

    配合機廠導覽開放，新北捷運公司與幾米團隊攜手，推出全新「輕旅行」主題周邊商品，包括「說走就走手提輕旅行箱」、「列車旅程小方巾」及「踏青、吹風手機掛繩組」等，將於4月25日在捷運環狀線十四張站全家聯名店獨家開賣，單筆消費滿700元，即贈獨家聯名「隨心輕旅行」或「金彩有魚」悠遊卡1張，數量有限，送完為止。

    淡海輕軌機廠融合幾米繪本，打造裝置藝術。（記者賴筱桐攝）

    淡海輕軌機廠融合幾米繪本，打造裝置藝術。（記者賴筱桐攝）

    淡海輕軌機廠即日起開放預約導覽，適合親子和學校參與。（圖由新北捷運公司提供）

    淡海輕軌機廠即日起開放預約導覽，適合親子和學校參與。（圖由新北捷運公司提供）

    新北捷運公司與幾米團隊攜手，推出全新「輕旅行」主題周邊商品。（圖由新北捷運公司提供）

    新北捷運公司與幾米團隊攜手，推出全新「輕旅行」主題周邊商品。（圖由新北捷運公司提供）

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