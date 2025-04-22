還海行動啟動1萬株海草復育 建構台灣藍碳種子

今周刊發起「還海計畫」，今年與台大、國家公園署、農業部水試所等合作，要復育海草，建構台灣藍碳種子。（記者吳柏軒攝）

2025/04/22 13:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕《今周刊》推出「還海計畫」，今年鎖定海草復育，與台灣大學生命科學院合作，在校園內建置海草復育基地，並在國家公園採集台灣原生種海草苗，建立海草基因庫，啟動1萬瓶海草生態瓶募集，將來在澎湖海底復育100平方公尺，開始建構台灣藍碳種子。

《今周刊》發行人梁永煌指出，2021年起展開還海行動，4年淨灘淨海回收7萬多個保特瓶、清除1.5萬公斤垃圾，並將海廢製成1.6萬雙藍白拖鞋，今年持續淨灘之外，更加入海草復育計畫，要保護海床。

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國家公園署長王成機表示，全台最大的海草在我國東沙環礁國家公園，2022年聯合國大會也把每年3月1日訂為世界海草日，海草對地球很大貢獻，藍碳可以吸附很多二氧化碳，目前墾丁國家公園、東沙環礁公園都積極復育海草，希望公私協力，把地球做得更好。

海保署副署長施義哲也說，2018年成立便全面調查台灣海域生態系統評估，統計近9千公頃海草床、鹽沼及紅樹林，盤點全台22處海草床，面積超過7800公頃，站藍碳生態系85％，東沙環礁海草床則超過7千公頃，是最大聚集地，「藍色國土」開發潛力雄厚。

農業部水產試驗所澎湖水漁業生物科技研究中心所長張錦宜表示，澎湖早30年前就開始關注海草，有33科、70多種生物仰賴海草生活，也科普海草由種子傳遞後代，會植根、光合作用將無機碳變成有機碳，具生物碳匯與土壤碳匯功能，2014年復育60平方公尺海草床，10年擴張成3千平方公尺，當地耆老也有傳統「踩蝦」，就是腳踩海草床激起槍蝦捕撈，但恐隨海草床消失而文化斷層。

台大生科院長江伯倫認為，地球暖化，海洋是重要食物來源，不愛護就會產生很大問題，希望將環保及保育觀念推到所有人身上，否則年年淨灘又有人丟更多垃圾，等於白做。

中興大學生科系教授林幸助則透過影片指出，沒有海草就別期望豐富漁業資源，另一功能是碳匯，減少海平面上升威脅，更有固攤護堤效果。

《今周刊》表示，台灣海草正急速衰退，澎湖受傷最顯著，面積大幅縮減96％，與台大生科院合作，由台大漁業科學研究所助理教授吳育騏攜手諾貝爾生物科技創被人李冠徵，在校園內建置海草復育基地，國家公園署也加入計畫，在東沙群島採集台灣原生種海草苗，成立海草基因庫，探討海草生漲條件，提升人工復育成功率。並目標向大眾募集1萬株海草生態瓶，最終要回植到澎湖海底。

《今周刊》也說，此外，今年也與蘋果劇團合作，啟動戲劇列車全台巡演計畫，要將海洋保育理念深植孩子心中；而淨灘活動也不間斷，持續號召企業與民眾共同響應，維護大海。

今周刊發起「還海計畫」，今年與台大、國家公園署、農業部水試所等合作，要復育海草，建構台灣藍碳種子。（記者吳柏軒攝）

從東沙群島採集回來的海草種子，將在台灣大學建立海草復育基地，供研究、教育及展覽等用途。（記者吳柏軒攝）

海草可在海裡建構生態系，讓許多魚蝦等生物棲息，「還海行動」預計投入復育海草。（記者吳柏軒攝）

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