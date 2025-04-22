世界地球日前恆春海草種植台東富山 盼復育大片海草原

志工在恆春採集海草結果，待發芽後種到台東海中。（水試所東部中心提供）

2025/04/22 15:19

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年4月中，由水試所東部中心主任何源興和好好善待動物協會處長黃宣穎為雙方機構代表，共同簽署攜手推動台灣本島海草復育計畫，選在「世界地球日」前在富山漁業資源保育區種下450顆海草。專家表示，因自然環境關係，海草在台東只出現在富山一帶，期盼未來能在當地成功種出大片海草原。

從自2024年9月起，水試所東部中心助理研究員許嘉閔帶領計畫，於本島復育區域評估與海草移植測試，最終選定「台東縣富山漁業資源保育區」作為主要復育基地，期望藉此有效提升台灣本島海岸的海草床覆蓋面積。

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好好善待動物協會於4月中旬順利舉辦首場海草果實採集與種植活動，透過招募浮潛志工的方式，邀請大眾親身參與復育行動，認識台灣海草床日益縮減的現況，並呼籲共同守護珍貴的海洋環境，進一步喚起對海洋環境保育的關注。此次活動成功種植450顆海草種子，未來這批海草將於育苗完成後移植至台東縣富山漁業資源保育區，持續擴大復育成果。

第二場次的採集與復育活動於昨天展開，並期望在今天世界地球日當天，達成種植1000顆海草種子的目標。隨著復育工作進入下一階段，協會與水試所東部中心會持續觀測、追蹤海草復育進度，也將投入復育技術提升、擴大復育規模，並積極串聯在地社區、企業及政府部門等多方資源，共同推動海洋生態保育，實踐ESG永續發展目標，邁向生態與人類社會共榮共存的願景。

許嘉閔表示，調查後發現，富山海中出現一小塊約十人桌大小的海草床，皆為「泰來草」，但卻遲未能開花結果，才另從恆春的紅柴坑一帶採集熟果、培苗後再種入富山海中，只是台東海藻很多，但海草只有富山與綠島有，其他處推測因受風浪或人為因素難以大規模生長，期盼能夠靠著種植，讓台東海中生態更加豐富。

志工在恆春採集海草結果，待發芽後種到台東海中。（水試所東部中心提供）

志工在恆春採集海草結果，待發芽後種到台東海中。（水試所東部中心提供）

志工在恆春採集海草結果，待發芽後種到台東海中。（水試所東部中心提供）

剛長出苗一週的海草，模樣十分可愛。（水試所東部中心提供）

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