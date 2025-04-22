鐵鍊卡肉！新北非法繁殖場查獲68犬5袋腐屍 動保處重罰116萬

動保處人員現場為犬隻植入晶片。（新北動保處提供）

2025/04/22 12:54

〔記者董冠怡／新北報導〕近日有民眾向新北市動物保護防疫處檢舉，指稱新店山區有不肖人士非法經營高砂犬繁殖場，處長楊淑方今表示，動保處會同警方及台灣懷生相信動物協會稽查，共計68隻犬（43母、25公）皆未施打狂犬病疫苗、34隻未植入晶片、62隻未絕育，且有飼養不當及未獲妥善醫療照護情形，另於現場溪流發現5袋腐爛犬隻屍體，依法重罰116萬8000元。

楊淑方指出，根據民眾出示的網路平台截圖及通訊軟體對話紀錄，顯示某業者長期在線上販售犬隻，從每隻幼犬販售6萬元至未絕育成犬販售5萬元不等，甚至有3犬總價高達23萬元，民眾因其未揭示合法授權字號，疑似無照營業，故而檢舉。

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楊淑方提到，經查犬隻名義登記於鄭陳姓婦人名下、實際照顧者為其子鄭男。鄭男辯稱犬隻為比賽需求而繁殖，聲稱已申請免絕育許可，但實際上僅有1隻犬隻獲准免絕育，也未提出任何繁殖計畫；現場查獲5隻離乳幼犬、1隻離乳母犬、1隻懷孕母犬與1隻正在配種的母犬，明顯涉及非法繁殖行為。

此外她說，鄭男2至3年未帶犬隻就醫，並有多起動物疏於照顧的情況，1隻有生病情形未就醫，稽查後4天死亡；1隻在絕育手術時，被發現因未依規佩戴適當項圈，導致鐵鍊卡入脖頸肉中須清創治療；1隻罹患嚴重肺炎、1隻卵巢病變，另有5袋老病死屍體；飼主未提供友善生活環境及必要醫療照護，致使動物受傷或病死明確。

動保處說明，依動物保護法規定非法經營特定寵物業及新北市違反動保案件裁罰基準，裁處100萬元罰鍰；故意使動物遭受傷害或過失死亡，裁處1萬5000元罰鍰；34犬隻未辦理寵物登記，裁罰3000元罰鍰；68隻皆未依規定施打狂犬疫苗，按動物傳染病防治條例處以最高15萬元罰鍰，總計116萬8000元，並要求飼主立即將病犬送醫。如發現疑似非法繁殖、動物虐待或不當飼養情事，可撥打（02）2959-6353。

協會協助動保處起出狗屍。（新北動保處提供）

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