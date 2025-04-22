婆婆有嚴重潔癖 她崩潰表示：像是住在婆婆的規矩裡

有網友發文表示，自己婆婆有嚴重潔癖，甚至每天早上都會巡視廚房，令她感到十分有壓力。示意圖（資料照）

2025/04/22 13:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕婆媳問題自古就是難以解決的問題。日前有網友發文，表示自己婆婆有嚴重潔癖，超市的青菜都要用水沖泡半小時以上再用過濾水沖洗，垃圾桶也是至少一天一次要洗淨擦乾，就連馬桶刷也都要先泡熱水在曬太陽，習慣的不同讓原PO對生活感到有點喘不過氣。

有網友在臉書社團爆料公社 發文，表示自己有個嚴重潔癖的婆婆，由於先前與她分開居住，倒也不會有太大的影響，不料日前婆婆身體不適，丈夫便提議讓她搬到家裡一起住，沒想到這一住就是兩個月，婆婆每天早上都會起來巡視廚房，看到昨日沒把砧板直立晾乾就會小聲碎念，會把原PO曬好的衣服洗好重曬一次，因為認為衣服洗太香就是沒洗乾淨，讓原PO覺得生活處處有壓力。

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原PO強調，自己絕對不是不孝，也不是故意想抱怨長輩，先前找過丈夫討論這個問題，能體諒丈夫夾在中間會感到為難，但日常都被緊迫關注的壓力真的很大，何況這個住處本來就是兩夫妻共同打造的小空間，現在搞個好像原PO才是外人，希望能從中找到一個婆婆與自己都舒服的平衡點，因此上網發文求助。

貼文一出，引起網友熱議，有人建議「婆婆有潔癖，都丟給婆婆做」、「很簡單，看不慣的人自己打掃，累了就會放棄」、「直接當面溝通，說清楚才能了解彼此的問題」，但也有網友抱持不同的看法，坦言結婚前就要先了解雙方家庭，現在若是感到不適合其實可以考慮離婚。

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