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    客運量全球第3機場！長榮航空10/3起直飛美國達拉斯

    長榮航空10月3日起開航桃園直飛美國達拉斯航線。（長榮航空提供）

    長榮航空10月3日起開航桃園直飛美國達拉斯航線。（長榮航空提供）

    2025/04/22 12:04

    〔記者蔡昀容／台北報導〕美國達拉斯機場去年客運量排全球第三，長榮航空10月3日起開闢「桃園－達拉斯」直飛航線，每週3班，今（22日）起開放訂票。長榮航空表示，屆時長榮的北美布局，將增至9個客運航點、每週90個航班，是最多北美航點及航班的台灣航空公司。

    長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空1998年開始經營達拉斯貨運航線，今年開闢客運航線，主因是近年多家企業進駐，伴隨強勁經濟及人口增長，讓達拉斯躍升為美國德州經濟與商業重心之一；此次開闢新航線，也讓長榮成為亞洲唯一營運德州雙航點的航空公司，旅客更可利用其客運旅運量為全球第三大的機場優勢，轉機前往美國國內以及中南美洲各大城市，創造更多便利性。

    長榮航空「桃園－達拉斯」航線以波音777-300ER機型飛航，每週三、五、日，BR50航班桃園飛往達拉斯，當地時間7點10分起飛，BR49航班達拉斯飛往桃園，當地時間10點50分起飛。

    長榮航空表示，達拉斯往桃園機場的班次，是清晨抵達桃園機場，旅客可搭配長榮航空東北亞、東南亞航網轉機至亞洲各大城市，有利於吸引商務客及觀光客來台轉機，發揮台灣轉運樞紐的價值。

    達拉斯是美國第四大都會區，有眾多跨國企業和商業機構，人口超過 830萬人，是超過20家財富500強公司總部的所在地，涵蓋能源、醫療、科技、航空和金融等多個產業，商業活動多元。

    達拉斯周邊也有豐富文化景點和旅遊資源，包含佩羅特自然與科學博物館、重逢塔及NBA球隊達拉斯獨行俠主場美國航空中心球館等，吸引旅客前來觀光。

    達拉斯開航後，長榮航空直飛北美將擴增為9大航點，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多。

    達拉斯知名地標重逢塔，塔內設有觀景台，可360度環景觀賞達拉斯的城市風光。（達拉斯旅遊局提供）

    達拉斯知名地標重逢塔，塔內設有觀景台，可360度環景觀賞達拉斯的城市風光。（達拉斯旅遊局提供）

    長榮航空10月3日起開航達拉斯直飛航線。（長榮航空提供）

    長榮航空10月3日起開航達拉斯直飛航線。（長榮航空提供）

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