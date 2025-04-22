世界地球日與總統有約 環團準備非核旗幟邀賴清德簽名

台灣環盟會長謝志誠表示，將邀請總統賴清德在「非核護家園，罷免救台灣」旗幟上簽名，宣示台灣邁向非核家園的決心。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/22 12:52

〔記者陳嘉怡／台北報導〕今天是世界地球日，總統賴清德將在總統府內接見環團聽取環境建言，11個環團共提出大林蒲遷村、非核家園、社子島議題等60案。由於台灣最後一座運轉中核電廠、核三廠二號機組運轉執照將於5月17日到期，台灣環盟此次也將向總統提出落實非核家園的建言，並邀請總統在「非核護家園，罷免救台灣」旗幟上簽名，宣示台灣邁向非核家園的決心。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，國會藍白兩黨正加緊腳步準備強行修正「核子反應器設施管制法」，將運轉執照有效期間從40年延長到60年。由於目前準備交由黨團協商，進而提請院會討論的所有版本為了讓已逾申請延役期限的核電廠得以免受5年至15年的限制，粗暴沒收老舊核電廠延役所必要的核安評估與審查前置時間。這種含糊且輕率的沒收核安修法，絕對難令國人心安。建請行政部門應對立法院的不當修法表示反對；核安會為核能安全及核子反應器運轉執照核、換發的主管機關，更應堅定表達符合國際核安規範的現行條文及相關辦法不容任意修改，以為全民安全把關。

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謝志誠表示，下個月17日核三廠二號機組運轉執照到期，就會達成非核家園的目標，核安會為核能安全及核子反應器運轉執照核、換發的主管機關，更應堅定表達符合國際核安規範的現行條文及相關辦法不容任意修改，以為全民安全把關。他今天特地準備「非核護家園 罷免救台灣」旗幟，邀請總統賴清德在上面簽字，盼宣示台灣邁向非核家園的決心。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，高雄大林蒲居民長期生活在重工業污染下，多數居民期待遷村，請政府儘速兌現遷村承諾，並將遷村與新材料循環產業園區環評脫鉤；並請賴總統及行政部門重視「馬頭山國家自然公園」設立的訴求，及速修『廢棄物清理法」加重罰則，遏止不法傾倒。

台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之指出，中共軍方日前以我國永安天然氣接收站進行模擬攻擊，協和四接預定地距離駐紮131艦隊的軍港威海營區僅約1400公尺；呼籲總統以國家安全與基隆港市安全為首要考量，責成國防部具體評估軍事攻擊、爆炸壓力與救災撤離等計畫。

惜根台灣協會專員李華萍則強調，總統與環團見面不應只流於形式，希望透過公私協力，改善現有體制上的不完美，呼籲廢除區段徵收，因土地徵收常造成百姓不惜以性命來抗爭之憾事，台北社子島居民自始至終均表達不願意參加區段徵收，內政部竟在重大爭議中快速通過社子島區段徵收範圍，讓居民無法接受。內政部對於環團建議只回應內部已做許多修正，實際上與民間要求差異甚遠。盼望總統可以了解民間疾苦，不是只聽官員片面之詞。

今天是世界地球日，環團提出大林蒲遷村、非核家園、社子島議題等60案，將進到總統府與總統賴清德討論。 （記者陳嘉怡攝）

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