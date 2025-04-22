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    淡海輕軌擋風玻璃裂憂影響安全 新北捷：已作為備用車、5月修繕

    有民眾投訴，淡海輕軌一輛列車的前擋風玻璃出現裂痕，恐影響行車安全。（投訴人提供）

    有民眾投訴，淡海輕軌一輛列車的前擋風玻璃出現裂痕，恐影響行車安全。（投訴人提供）

    2025/04/22 12:08

    〔記者賴筱桐／新北報導〕有民眾投訴，淡海輕軌1011列車的駕駛室擋風玻璃出現裂痕，情況危險，但這輛列車竟持續在軌道上營運，罔顧員工與旅客的生命安全。新北捷運公司總經理吳國濟回應，車輛採用「雙層防爆玻璃」，內層完好無損，沒有立即性危險，該列車已作為備用車，安排5月5日修繕。

    投訴人說，身為駕駛員每當開到這輛列車，心裡都像壓了一塊巨石，看著那道裂痕，每次行駛都像是一場賭命的冒險，萬一擋風玻璃在高速行駛中爆裂，不但駕駛員性命堪憂，乘客安全也將受到嚴重威脅，屆時造成的不只是財務損失，而是無可挽回的人命，這不僅是公司內部的管理疏失，更是潛藏的公共危機。

    投訴人質疑，基層員工已多次反映問題，卻始終被一句「缺料」草草帶過，在4月8日內部座談會上，有同仁當場指出此嚴重情況，但主管依舊以「材料未到」為由，董事長與總經理冷冷回應「會處理」，隨後要大家「共體時艱」，難道要員工拿命陪公司度過難關嗎？

    吳國濟說明，淡海輕軌列車玻璃採用「雙層防爆玻璃」，具抗裂防爆功能，裂開的位置在外層，第一時間以防爆貼紙防護，內層玻璃完好無損，經評估，列車行駛暫時不會有立即性危險或造成生命危害。

    吳國濟表示，前擋風玻璃更換需要由原廠及維修單位評估安裝工法，且廠內有備品，不存在缺料狀況，但是更換時程需耗時1星期，因涉及淡海輕軌列車營運調度問題，將併同其他噴漆及檢修作業一起處理，目前該列車已作為備用車，並安排5月5日更換玻璃，完成後確認安全無虞再上線運行。

    針對淡海輕軌列車前擋風玻璃出現裂痕，新北捷運公司說明，列車採用雙層防爆玻璃，無立即性危險，已安排5月修繕。（投訴人提供）

    針對淡海輕軌列車前擋風玻璃出現裂痕，新北捷運公司說明，列車採用雙層防爆玻璃，無立即性危險，已安排5月修繕。（投訴人提供）

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