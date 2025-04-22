世界地球日推廣廚餘再利用 綠委籲源頭惜食、末端去化

民進黨立委蘇巧慧（右二）、陳培瑜（左三）、林月琴（左二）、吳沛憶（右一）22日與綠色餐飲指南等民間團體舉辦「廚餘不廢、永續到位」記者會，希望透過這個計畫，與消費者溝通，讓廚餘的去化，不再造成過多環境負擔。 （記者羅沛德攝）

2025/04/22 12:36

〔記者李文馨／台北報導〕今天是世界地球日，民進黨立委蘇巧慧今偕同多位民進黨立委召開記者會，她指出，台灣近10年的廚餘回收量每年平均高達53萬噸，若加上倒入一般垃圾中的潛在廚餘，每年則高達近百萬噸，唯有從源頭惜食、末端去化兩種方式雙管齊下，才能真正減少廚餘量，達到永續社會的願景。

民進黨立委蘇巧慧、陳培瑜、林月琴、吳沛憶今偕同錄色餐飲指南、一碼IMMA、主婦聯盟環境保護基金會等民間團體舉辦「廚餘不廢、永續到位」記者會。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧表示，根據聯合國統計，全球每年約有13億噸的糧食被浪費，然而全球同時也有近8億人受飢餓所苦，而台灣雖然糧食充足，但每年產生近百萬噸的廚餘，是亞洲製造最多廚餘國家。她強調，當廚餘再利用成為餐飲末段去化的優先選擇，焚化與掩埋成為最後的選項，廚餘量才有機會降低，並進一步促成碳排放降低，實踐循環經濟。

吳沛憶表示，聯合國永續發展目標（SDGs） 12.3便是「將全球人均食物浪費减半」，由此可見「減少剩食」已是全球性的議題，然而仍仰賴政府與社區合作才能進入民眾生活。她也提到，「食物銀行」同樣是減少剩食的重要途徑，政府不應只用社會救助的角度看待食物銀行，而要協助建立食物「捐贈」跟「再利用」的永續網絡。

陳培瑜指出，環境部推估，台灣2023年未回收廚餘高達67萬公噸，而這些廚餘大多會進入焚化廠，然而焚燒濕廚餘不只加重焚化爐的負擔也會增加碳排放，若廚餘機能夠進入社區，不僅能提升廚餘回收量，也能讓民眾親身實踐循環經濟。

林月琴則認為，廚餘機進入家庭是最生活化的環境教育，孩童得以理解資源轉化與珍惜食物的重要性並從日常實踐環保。林月琴補充，讓觀念轉化為行動，就是環境素養的根本。

綠色餐飲指南創辦人黃俊誠表示，今日出席的民間團體主張將廚餘終端處理提前於餐廳完成，不僅能提高回收效率也可減輕焚化爐負擔，創造更多循環可能。他認為，這是一場「從餐廳開始的廚餘去化革命」，政府及民間應在推廣「源頭減量」的前提下輔以「廚餘去化設備」的投入，讓廚餘終端去化產生質變，才能改善廚餘問題對環境帶來的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法