中市租屋族若逾期未設籍近2年平均遭罰750元 議員籲市府設窗口處理

民政局長吳世瑋表示，持房租契約就可入籍。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/22 13:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市房價一年比一年高，不管是市民或者是外地的民眾只能選擇租房，市議員楊典忠表示，台中市自稱是宜居城市，市府逾期裁罰案件數2023年有769件，裁罰金額58萬3100元，2024年有702件，裁罰金額52萬4500元，若逾期依戶籍法裁罰300-900元，平均每件在裁罰在750元左右，他質疑租屋族未登記，有很多原因，如房東不讓房客設籍，為何不用最低罰款？要求市府應主動設置「租屋族設籍協助窗口」，來協助租屋族處理問題。

法制局長李善植表示，房東與房客在訂租屋契約，不得要求房客不得設籍，這是違法；民政局長吳世瑋表示，民眾持租屋契約至戶所就可設籍。

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市議員楊典忠今天在市議會指出，台中市的租屋族若未設籍，除了會遭罰款，市民權益也會受影響 ，包括台中公車的市民限定綁卡免費，敬老愛心卡每月1000點、老人健保免費、中低收入戶、中低收入老人生活補助、身障生活補助等。

楊典忠表示，但是台中市租屋族面臨種種的困難，除了房東不讓房客設籍，知道房客設籍後，常常以漲房租、不續租、提前解約等應對，「實際居住」卻無法設籍，即便租屋族在居住的台中市勞動、納稅、創造價值，卻無法享受應有的市民權益，無異變成「二等市民」。

楊典忠表示，台中市114年3月底總人口數為286萬5947人，而直接被遷戶籍到戶政事務所總人數1萬3464人，主要為房屋所有權人提出申請，占全市人口比例0.46%，租屋族若面臨無法設籍，可將戶籍遷入戶所。

楊典忠說，台中市不應讓移居台中市的租屋房客，被房東拒絕設籍，不能享受市民權利福利，還要被市府罰款，要求市府，應主動設置「租屋族設籍協助窗口」，民政局戶政事務所、都發、地政、稅務單位應聯合宣導，鼓勵房東配合設籍，並檢討《戶籍法》第79條在地方上的彈性處理空間。

市議員楊典忠批台中市對租房族不友善。（記者蘇金鳳攝）

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