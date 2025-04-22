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    海龜出沒請注意 綠島海龜數量保持穩定

    綠島海龜已呈現數量穩定，加上豐富的珊瑚礁生態也有益於海龜生存。（趙仁方提供）

    綠島海龜已呈現數量穩定，加上豐富的珊瑚礁生態也有益於海龜生存。（趙仁方提供）

    2025/04/22 11:46

    〔記者劉人瑋／台東報導〕東北季風減弱，綠島的旅遊旺季即將開始，近年來到綠島從事水上活動的遊客，遇上海龜機會大增，專家表示，已在綠島經2年調查，發現其族群穩定，加上海龜不將人類視為威脅，只要運氣好都能靠近牠，但呼籲潛客切勿觸碰、騷擾。

    海保署與台東縣自然與人文學會合作，在綠島花了2年的時間研究調查，發現紀錄的綠島海域大約有5種海龜，數量穩定在82隻左右，其中玳瑁與綠蠵龜最多。

    負責調查的生態專家趙仁方博士表示，綠島附近海域珊瑚礁生態保護的很好，魚群藻類都很豐富，非常適合海龜覓食與生存，海龜在海中的模樣與動作十分的優雅可愛，遊客在從事水域活動的時候，如果幸運遇到海龜，千萬不可觸碰或干擾以免觸法。

    趙仁方說，海龜不將人類視為威脅，因此通常都是「牠游牠的」即使慢慢靠近牠、不要有大動作，海龜也不會逃離，但牠若本來就要遠游，人類再怎麼追也是枉然，自己曾努力追著海龜，只見牠一派輕鬆的就消失，因此要和海龜在茫茫大海中相遇、共游多靠運氣。

    趙仁方表示，由於臨海觀光愈加繁榮，加上夏季又是海龜繁殖期，海邊的光害恐會影響海龜繁衍，綠島因地形因素無海龜產卵紀錄，但遊客仍需注意勿接觸、騷擾，讓海龜能繼續安心在綠島生活。

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