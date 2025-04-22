從車站街友變仁愛之家大廚 尉遲大哥年少荒唐到重拾人生

尉遲大哥在廚房為長輩準備西式早餐三明治和漢堡。（記者翁聿煌攝）

2025/04/22 12:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕曾經擁有幸福家庭的尉遲大哥，因年少有段荒唐的歲月，淪為車站前的街友，甚至心臟衰竭，在社福單位協助下，轉介到新北市萬里重建中心，尉遲大哥有廚藝才能，如今他擔任仁愛之家大廚，每天煮飯給長輩吃，在他用心調配和烹飪下，長輩經常能品嚐到不同風味菜色，尉遲大哥重振人生，更尋得相知伴侶，重新出發。

50歲的尉遲大哥，身材魁梧，與前妻早婚並育有一女。他說當年年少輕狂，加上在知名餐廳任職，待遇優渥，以致下班後幾乎是夜夜笙歌，疏於照顧家庭，加上與岳母相處問題，導致後來離婚。

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尉遲大哥表示，由於作息不正常，身體搞壞了，曾在工作時昏倒，經送醫檢查才知道有心臟衰竭現象；又因擔任廚師久站，脊椎也出問題開刀，手術後再也無法勝任高負荷的廚師工作，只能租屋在八里，靠打零工維生，生活有一搭沒一搭，最後淪為街友，在台北車站露宿時，受到萬華社福中心社工訪視關懷，發現他戶籍在新北，於是轉介新北街友外展中心，經社工細心訪談後，轉到萬里重建中心安置。

重建中心發現他有廚藝才能，轉介到緊鄰的仁愛之家，他配合營養師陳雅君開出的菜單料理，由於長輩年齡偏高，加上牙口不好，因此他烹調時會多煮一會，讓食物軟嫩一些，給長輩食用，另外擔心長輩吃膩菜色，他也會常加變化，甚至以西式餐點讓長輩換換口味。

尉遲大哥說，到仁愛之家工作後，生活恢復正常，因緣際會還找到人生伴侶，他很珍惜這段緣份，對他來說，仁家目前的同事就像他的家人，給他鼓勵和力量，讓他在仁家宛如獲得重生。

遇有外賓來訪仁愛之家， 尉遲大哥也能製作豐富的九宮格飯盒宴客。（記者翁聿煌攝）

仁愛之家餐廳在尉遲大哥的掌廚下，長輩吃得營養又健康。（記者翁聿煌攝）

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