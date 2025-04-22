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    「活化石」台灣櫻花鉤吻鮭復育有成 行動裝置即時看

    台灣櫻花鉤吻鮭復育有成，野外族群穩定成長。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    台灣櫻花鉤吻鮭復育有成，野外族群穩定成長。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    2025/04/22 12:21

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處（簡稱雪霸處）復育「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭有成，為拉近社會大眾與鮭魚生態的距離，與有線電視業者合作，在七家灣溪架設水底攝影機，讓民眾可透過手機等行動裝置欣賞這群來自冰河時期的「活化石」水中自在悠游的畫面。

    台灣櫻花鉤吻鮭經過雪霸處多年來的復育，野外的族群量從最初的200多尾，近年來已有1萬8千多尾，族群穩定成長，而且棲地也從七家灣溪擴展到其他周邊溪流，保育成效相當豐碩。

    雪霸處表示，為拉近社會大眾與鮭魚生態的距離，與凱擘大寬頻豐盟有線電視合作無償提供設備與技術維護，在七家灣溪觀魚台架設水底攝影機即時影像直播系統，民眾不論身在何處不需要親自到七家灣溪，可透過手機等行動裝置掃描QR Code，或上YouTube搜尋「國寶魚實境秀」，就可以即時觀賞這群來自冰河時期的「活化石」自在悠游的畫面，享受虛實整合的自然體驗。

    雪霸處指出，透過即時直播畫面，發現在台灣櫻花鉤吻鮭的棲地中也常出現原生魚種「苦花」，引發部分民眾關心是否會與國寶魚產生棲地競爭，造成生態的影響。為釐清此議題，日本宮城縣教育大學棟方有宗教授研究團隊5月份將來台，雪霸處也將與該團隊合作，於武陵地區展開台灣櫻花鉤吻鮭與苦花之間的生態競合的研究，藉由跨國合作研究，進一步了解臺台櫻花鉤吻鮭棲地生態，並做為推動物種保育之參考。

    雪霸處長林文和表示，雪霸國家公園擁有豐富的生物多樣性與高山溪流生態，是台灣重要的生態系統服務與碳匯基地。雪霸處持續從物種保育、棲地維護與環境永續等多面向推動保育工作，未來，也將攜手更多NGO團體與企業組成保育聯盟，共同實踐「保育、利用與永續發展平衡」的目標，為台灣生態保育邁向新里程。

    雪霸國家公園管理處與有線電視業者合作，在七家灣溪架設水底攝影機，讓民眾可透過手機等行動裝置欣賞這群來自冰河時期的「活化石」水中自在悠游的畫面。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    雪霸國家公園管理處與有線電視業者合作，在七家灣溪架設水底攝影機，讓民眾可透過手機等行動裝置欣賞這群來自冰河時期的「活化石」水中自在悠游的畫面。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    民眾可透過手機等行動裝置掃描QR Code，或上YouTube搜尋「國寶魚實境秀」，就可以即時觀賞這群來自冰河時期的「活化石」自在悠游的畫面。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    民眾可透過手機等行動裝置掃描QR Code，或上YouTube搜尋「國寶魚實境秀」，就可以即時觀賞這群來自冰河時期的「活化石」自在悠游的畫面。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

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