生母提告律師拒認私生子遭法院打臉 林智群揭原因：勝敗不重要

知名律師呂秋遠（見圖）近日被爆有私生子，外遇對象主張邀其律師認領被拒，不過根據法院判決書指出，呂秋遠強調早已認領小孩，引發外界議論。（資料照、巨宸製作提供）

2025/04/22 12:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有知名律師被爆有私生子，外遇對象主張要求律師認領被拒，不過根據法院判決書指出，該名律師強調早已認領小孩，引發外界議論。對此律師林智群指出，雖然被告同意了原告的訴求，但原告還是沒有撤告，寧可讓法院判決，他認為其目的是寧可敗訴也想讓判決公諸於世。

知名律師呂秋遠近日被爆有私生子，原告女子主張曾在2023年與呂秋遠交往，產下一子後曾帶小孩做親子鑑定，確認呂秋遠確實是生父，但女子控訴呂秋遠遲遲不願辦理認領手續，因此將他告上法院。

請繼續往下閱讀...

對此呂秋遠則反駁，強調「早已認領小孩」，根本沒有訴訟的必要。法院也確認呂秋遠已承認父子關係，最終以「欠缺權利保護必要」為由，直接判決駁回。不過在網路上已引發諸多討論，不少人猜測為何生母堅持要提告。

對此林智群在臉書發文指出，一般打官司，原告都會請求一定東西，像是錢、或要求認領小孩。可是最近兩個案子都很有趣，就是被告同意了原告的訴求，但原告還是沒有撤告，寧可讓法院判決。

林智群表示，其中一個是媽媽告兒子請求5千萬元，兒子開庭時當場同意媽媽的主張，由於雙方沒有採用調解筆錄的方式處理，媽媽也沒撤告，法院就直接判決。

另一個則是某律師被女生提告要求認領小孩，律師同意認領，也認領了，按理來說，女生的目的達成了，應該可以撤告，那女生堅持不要，堅持要由法院判決，法官說你的請求都已經被滿足了，提這個訴訟沒有意義，所以駁回女生的訴求。

林智群指出，這兩個案子的共通點，都是當事人希望用判決解決事情，母子金錢糾紛用判決解決，等於取得法院認證兒子有一個婚後債務5000萬元，女生提告，寧可敗訴也要讓判決公諸於世，某程度是想讓大家知道這件事，勝敗不重要。

林智群表示，有時候當事人對於用什麼方式取得他要的結果，是有他自己個人的考量，這種情況下，有時候會出現寧可取得敗訴判決，也不要以調解筆錄處理這個事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法