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    屏縣客語親子活動今年增至250場次 即起免費報名

    屏縣客語親子系列活動的客話講故事，透過繪本引領。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣客語親子系列活動的客話講故事，透過繪本引領。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/04/22 11:39

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為營造客語家庭，形塑友善客語沉浸環境，屏東縣政府客家事務處推出的客語親子系列活動，深受民眾歡迎，今年場次倍增，即日起受理報名，均免費參加。

    屏縣客語親子系列活動去年（2024年）舉辦120場次，今年增為250場次，縣府為持續精進活動內容，已完成師資增能培訓、成立輔導團、充實繪本故事與道具、開發客語情境手作體驗等，下月（5月）起每週六及週日推出優化後的系列活動。

    屏東縣政府客家事務處表示，系列活動於屏東縣客家文化中心舉辦，所安排的客話講故事、客語家庭培力課程，非常適合親子共學與增進親子關係，也能有效提升客語能力與客家文化背景知識，講師與志工歷經主題挑選、聲音模擬、肢體動作及手作DIY等實務演練，以教學互動方式演繹主題的精髓，讓親子感受客語的魅力。

    客話講故事每場次90分鐘，透過繪本引領生動有趣的故事與手作；客語家庭培力課程每場次3小時，將生活客語融入童玩、文化體驗手作、閱讀、音樂、戲劇、運動及科學等多元形態的活動中，讓學習客語變得輕鬆自然，進而融入日常生活。

    活動資訊可至「屏東縣政府客家事務處」臉書粉絲專頁查詢報名，歡迎親子報名參加，傳承客語，豐富台灣多元文化的內涵。

    屏縣客語家庭培力課程有桌上劇場等內容。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣客語家庭培力課程有桌上劇場等內容。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣客語家庭培力課程安排和諧粉彩畫。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣客語家庭培力課程安排和諧粉彩畫。（圖由屏東縣政府提供）

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