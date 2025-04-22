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    新北未來10年續推創客教育 手作活動即起免費報名

    教育局長張明文表示，54所學校將分別於4月26日、5月10日及6月7日3天辦理「Maker Family Day」手作課程，共1200個名額免費報名。（記者黃子暘攝）

    教育局長張明文表示，54所學校將分別於4月26日、5月10日及6月7日3天辦理「Maker Family Day」手作課程，共1200個名額免費報名。（記者黃子暘攝）

    2025/04/22 12:11

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市推動「創客教育」，至今邁入第11年，教育局今（22）日於「新北創客New Maker─Next Era未來十年」啟動記者會上，宣布未來10年的新北創客教育的5項核心，教育局長張明文表示，54所學校將分別於4月26日、5月10日及6月7日3天辦理「Maker Family Day」手作課程，共1200個名額免費報名，意者可洽新北市技職教育資源網查詢、報名。

    張明文說，新北市自102學年度推動創客教育，累積參與人次達100萬餘人次，計畫已從最初的6校擴展至50多校，教育局協助學校連結國立故宮博物院、國立科學教育館、觀光工廠及產業文化館等資源，未來10年新北創客教育將以「新共好─全齡創客」、「新在地─在地創客」、「新科技─跨域創客」、「新國際─國際創客」、「新永續─永續創客」等主軸推動，今年推出「國際創客頂尖人才培訓計畫」，入選學生將前往美國參加創客盛會「Maker Faire Bay Area」，並實地參訪知名企業Google、Meta等，拓展國際視野。

    張明文指出，54校將分別於4月26日、5月10日及6月7日3天辦理「Maker Family Day」手作課程，共1200個名額開放免費報名；5月手作體驗活動結合母親節，包含親子皮革吊飾手作、金屬立體浮雕、永生花框畫等，6月則以美感及AI為核心推動手作課程，例如光電小汽車、AI書桌燈、遙控「鱟」車等；5月活動即日起開放技職教育資源網線上報名，6月活動將於5月6日開放報名，額滿截止。

    福和國中教師高天志、學生莊襄琦現場示範生成式AI、擴增實境（AR）的成果，莊襄琦透過AI進行創意發想並產出作品，再轉為3D實體模型，同時搭配AR程式讓作品在活動現場「現身」。莊襄琦指出，藉由這次課程發現生活科技與資訊科技結合的趣味，她認為如何向AI下達指令精準輸出想法是最困難的部分，很感謝師長在活動過程中不斷提供她點子，對於想法能夠藉由AI輸出讓她感到非常驚訝。

    教育局補充，創客教育將辦理多場主題式跨域創客教師研習，促進教師跨域教學創新，並預計於11月攜手嘉義縣結合故宮南院百週年及文物展，利用AI新科技工具跨域發展「AI創客教案」，並盼藉由多場活動讓創客精神走出校園並深入社區，創客教育將持續透過教師培育、跨域新創客教案設計、新北小漾號巡迴活動、未來創客嘉年華等系列活動，攜手產官學打造新創客生態系。

    教育局長張明文表示，54所學校將分別於4月26日、5月10日及6月7日3天辦理「Maker Family Day」手作課程，共1200個名額免費報名。（記者黃子暘攝）

    教育局長張明文表示，54所學校將分別於4月26日、5月10日及6月7日3天辦理「Maker Family Day」手作課程，共1200個名額免費報名。（記者黃子暘攝）

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