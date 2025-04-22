雨季又要來了！182線龍崎「自摔彎」擋土牆崩塌修復招標中

182線龍崎段29K的邊坡擋土牆嚴重崩塌迄今已逾8個月，仍單向管制。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/22 11:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南182線龍崎段「自摔彎」附近的邊坡擋土牆，去年暑假發生嚴重崩塌，單向封閉，迄今仍未進行修建，由於雨季又將來臨，地方擔憂災情加遽，市府強調，近4000萬元的復原經費已經到位，工程已在招標中，若發包順利，可儘速啟動。

崩塌處位於29公里，在與高雄內門交會處的「州界」不遠，去年8月中旬發生，現場仍暫時管制，並採調撥車道，單側雙向維持通行。

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市府工務局表示，修復計畫已由中央完成審查，將連同182線的25K、28K與28.5K等另3處小崩塌一起整建，施作時間預計4個月，雨季期間會加強防護，現場也有覆蓋帆布，避免繼續沖刷，讓災情擴大。

第三工務大隊指出，相關經費市府也負擔了1400萬元，以利加速復建，3處小崩塌會先展開興建，且因災情相對輕微，進度會比較快。

至於較為嚴重的29K，已倒塌的擋土牆必須重建，而但緊鄰的邊坡，雖然沒有災情，但也要結構補強，增加地錨或排水來改善，施作長度達150米。

29K附近因道路蜿蜒起伏，之前常有騎士聚集「壓車」飆速，導致意外頻仍，被戲稱自摔彎，警方強力取締下，目前交通亂象已經改善。

182線龍崎段29K的邊坡擋土牆去年8月中嚴重崩塌迄今，仍單向管制。（記者吳俊鋒攝）

182線龍崎段沿途的小崩塌，也將一併修復。（記者吳俊鋒攝）

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