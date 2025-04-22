房東淚歉後反轟不知感恩 高雄飯糰老闆娘：交給法院處理

高雄美術館特區這家知名日式飯糰店疑因生意太好，遭遇租約爭議、花盆砸店，消息傳出，被大批消費者熱情支持，不到中午就賣光光。（資料照，記者李惠洲攝）

2025/04/22 11:52

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市青海路上的日式飯糰專賣店「おら家」，近來因與房東發生糾紛，面臨被迫搬遷的困境，「おら家」老闆夫妻決定提告邵女傷害、毀損，「要證明台灣是講法律的地方」！邵姓女房東接受媒體訪問時指稱1樓店面加5樓住家房租合計只有3萬5000元，否認是惡房東。對此，飯糰店老闆娘說，房東「她講她的」，之後不會回應，「交給法院處理」。

綜合媒體報導，邵姓女房東受訪時表示，她對於那天砸毀飯糰店盆栽、踢桌椅的事情致歉，「我表達我內心深深的歉疚，也跟社會大眾說明，這實在是很不好的示範，對不起」。

請繼續往下閱讀...

邵姓女房東指出，飯糰店1樓店面加5樓住家房租「全部加起來只有3萬5000元」，非外傳的4、5萬，更沒有要漲到8萬元，還說租金遠低於附近行情，不滿外界把她說成惡房東，「現在就讓飯糰店依約租到期滿，再來就算了吧」，強調自己並非惡房東，轟飯糰店夫妻「不知感恩」。

飯糰店還是要搬家 盼開開心心離開

原本一度傳出不搬家，老闆夫婦今日上午澄清還是會搬，但希望在搬家前能圓滿解決與房東之間的官司，希望能開開心心地離開這個地方，針對邵姓女房東的說法，老闆娘表示，房東在騎樓拍照時，老闆娘有說因為他們當時坐在那邊，所以拍照應該要經過他們的同意「我只是跟她講這樣而已，其他不想再多說了」、「她講她的，我不想再那個...（回應）」稱房東的行為造成他們很大的困擾，一切已經委託律師處理，自己並不想談論有關房東的相關事情，「我們就交給法院處理」。

日式飯糰連續多日引爆民眾到場購買，總動員讓民眾品嘗美味。（資料照，記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法