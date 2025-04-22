宗教博物館匯聚10宗教代表為生態祈光 也為教宗方濟各默禱

宗教博物館匯聚10宗教代表，為教宗方濟各逝世默禱。（記者翁聿煌攝）

2025/04/22 11:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市永和區的宗教博物館22日舉辦世界地球日「為生態祈光」活動，邀請國內10位不同宗教代表，包括台灣基督東正教會、道教、原住民阿美族祭司、天主教、佛教、回教、一貫道、天帝教、耶穌基督後期聖徒教會、台灣聖公會代表齊聚一堂，為地球祈福，眾人也共同為21日蒙主寵召的天主教宗方濟各默禱，靈鷲山創辦人心道法師，第一時間指示為其點燈祈福。

各宗教代表一同發表《生態守護聯合宣言》，號召更多社會力量加入愛地球的實踐行列，交通部觀光署長周永暉與世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師，也共同簽署推廣觀光合作備忘錄，將相互整合觀光資源，發展永續旅遊模式。

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顯月法師指出，宗博館自2001年創立以來，本著創辦人心道法師「尊重、包容、博愛」核心精神，24年來已成為台灣各宗教和平對話、溝通交流的平台；更期待在氣候變遷及生態危機的威脅下，透過信仰光芒照亮人心與大地，今年世界地球日舉辦「宗教祈福暨光在萬物特展」開幕活動。

主辦單位以跨宗教祈福儀式，為同步開展的「光在萬物」特展揭開神聖序幕，包括台灣基督東正教會神父李亮、中華道教總會秘書長張肇珩、原住民阿美族祭司巴奈．母路（Panay Mulu）、天主教榮休劉丹桂主教、靈鷲山佛教教團代表大康法師、台北清真寺教長趙錫麟、中華民國一貫道總會理事長簡清華、中華天帝教總會樞機使者蔡光思、耶穌基督後期聖徒教會會長楊世寜長老、台灣聖公會牧師林立峯，一一祈福與讚頌，語言不同、信仰不同，但表達對地球未來的共同關切，願心共振，天地同應。

宗博館發展基金會執行長顯月法師表示，以守護生態為職志的天主教教宗方濟各21日蒙主恩召，與其曾在梵蒂岡會晤的心道法師，第一時間指示為其點燈，並表示，教宗一生對世人的慈悲大愛，對各個國家、社會、宗教的關心是慈悲圓滿的，他不捨聖者離去，接下來要承繼這份愛地球、愛和平的職志與愛心，與各宗教共同守護地球生態，22日活動開始前，與會者也共同為這位宗教領袖默禱1分鐘，表達追思之意。

各宗教代表一同發表《生態守護聯合宣言》，號召更多社會力量加入愛地球的實踐行列。（記者翁聿煌攝）

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