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    世界地球日 基隆陽明藝術館「貨櫃製皂展」今開幕

    今天（22日）是「世界地球日」，基隆陽明海洋文化藝術館「貨櫃製皂展」開幕。（記者俞肇福攝）

    今天（22日）是「世界地球日」，基隆陽明海洋文化藝術館「貨櫃製皂展」開幕。（記者俞肇福攝）

    2025/04/22 11:09

    〔記者俞肇福／基隆報導〕今天（22日）是「世界地球日」，基隆陽明海洋文化藝術館「貨櫃製皂展」開幕。皂藝師以巧手將民眾熟悉的清潔用品「肥皂」，轉化為承載環保意識與地方記憶的貨櫃造型藝術品，傳遞循環創新的價值。

    陽明海運文化基金會指出，響應世界地球日全球永續倡議，「貨櫃製皂展」聚焦永續的實踐行動，重新詮釋工業化象徵的貨櫃，讓貨櫃不再僅是冷硬的運輸工具，而是充滿故事的載體。

    陽明海運基金會說，基隆咖啡館密度高，咖啡香早已滲入基隆人的日常，成為一種生活態度。展出地點陽明海洋文化藝術館位在全台最早孕育咖啡文化的城市，創作材料多回收自基隆的咖啡店。

    「貨櫃製皂展」的創作原料，除了從三奇壹號咖啡館 X 築甜製菓、小獸書屋、小義大利咖啡、丸角咖啡、邦彼諾、島上有冰、樂肆、貓町咖啡、We R 國門廣場及SINGLE&DOUBLE回收的咖啡渣，再加上稻穗、花草等自然元素入皂，讓貨櫃造型皂蘊含運送綠色產品的意象，也呼應2025年世界地球日「Our Power, Our Planet」，強調可再生資源利用的倡議。

    這次「貨櫃製皂展」攜手百年品牌大春煉皂，以及及中華民國友善再皂協會海樂斯企業、興盛鐵工廠及台北 W 飯店、喜來登大飯店、中山雅樂軒酒店，結合台灣肥皂產業與飯店旅宿業的力量，回收一次性使用的飯店肥皂，經過消毒、壓模再製，轉化為再生肥皂捐贈社福機構的「友善植續衣物皂」，透過低碳足跡的轉化過程，實踐循環經濟與永續發展的精神。

    今天（22日）是「世界地球日」，基隆陽明海洋文化藝術館「貨櫃製皂展」開幕。（記者俞肇福攝）

    今天（22日）是「世界地球日」，基隆陽明海洋文化藝術館「貨櫃製皂展」開幕。（記者俞肇福攝）

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