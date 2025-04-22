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    首頁　>　生活

    嘉市合法民宿22家 近7成由逾40年老屋改造

    嘉義市長黃敏惠（左二）祝賀嘉市民宿文化發展協會理事長張于亞（右二）接任首任理事長。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市長黃敏惠（左二）祝賀嘉市民宿文化發展協會理事長張于亞（右二）接任首任理事長。（記者丁偉杰攝）

    2025/04/22 11:58

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市推廣觀光旅遊，市府為輔導民宿合法化，2020年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，民眾得依規定於區域內申請經營民宿，目前合法民宿22家，其中近7成民宿是由逾40年老屋改造而成，嘉市民宿文化發展協會昨天（21日）也舉行成立大會。

    市長黃敏惠、議長陳姿妏等人出席成立大會，黃敏惠特別感謝在地業者將老建築轉化為有情感、有歷史的民宿，讓旅客不只是來訪，更能感受到家的溫暖，且結合在地故事、民宿文化，打造出「有溫度、有故事」的觀光體驗。

    嘉市民宿文化發展協會理事長張于亞表示，協會目前已有17家合法民宿加入，這代表一群對嘉市有深厚感情、願意長期耕耘的業者，大家因為對這座城市的熱愛聚在一起，也共同期待透過政策與建設帶動整體觀光環境再升級。

    市府觀光新聞處長張婉芬說，嘉市至今已有22家合法民宿，其中77％經營者為50歲以下青年，68％民宿是由超過40年的老屋改造而成，這些數據背後是一群願意為地方注入創意與溫度的年輕人；市府將持續結合青年創業、場域再生與文旅創新，為老街區注入新生命，全面提升嘉市旅宿品質。

    嘉市「回朔民宿」是一間有50年歷史的老屋。（嘉義市政府提供）

    嘉市「回朔民宿」是一間有50年歷史的老屋。（嘉義市政府提供）

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