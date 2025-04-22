高雄身障學童約不到車上學 社會局長：本月跟交通、教育局開會

高市議員黃彥毓呼籲市府替身障學童接送設計合宜機制。（翻攝官網）

2025/04/22 11:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃彥毓今質詢時指出，接到身障學童媽媽陳情，孩子上課復健很難約到接送車輛，建議市府改進；社會局長蔡宛芬答詢指出，主要是量能，這個月剛好會與教育、交通局開會，會討論這問題。

黃彥毓今表示，他接到家有罕病孩童的家長陳情，孩子要上課復健卻約不到車，他想讓孩子多走出來，不想把孩子關在家裡，但常常約不到復康巴士、通用計程車，有時終於約到卻要加價。

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黃彥毓提到高雄有愛接送系統，由市府跟兩家民間車行合作，但接送範圍很廣，且查不到出勤率、接送率，他進一步了解後，認為可適度提供身障孩童的固定量能的保障，尤其身障孩童需求時段幾乎是固定的，多為上下學與復健，可在這時段安排車輛接送。

蔡宛芬答詢指出，身障學生接送機制教育局最清楚，市府有身障委員會，教育、交通、社會等局處都在裡面，可透過相關機制讓學童交通問題可妥善處理，這個月會召開委員會，社會、教育、交通等局處會再討論。

高市社會局長蔡宛芬說明，本月會與教育、交通局開會，可討論身障孩童接送機制。（翻攝官網）

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