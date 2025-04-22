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    5至7年級生回憶殺 屏菸「超能盒電站」讓你重溫經典電玩

    屏菸1936文化基地展出「超能盒電站」特展，20組老遊戲機讓民眾體驗。（圖由屏東縣政府提供）

    屏菸1936文化基地展出「超能盒電站」特展，20組老遊戲機讓民眾體驗。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/04/22 11:35

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕對五至七年級生來說，經典紅白機、超級任天堂等都是兒時的回憶殺，即日起至5月18日於屏菸1936文化基地10號倉庫展出「超能盒電站」特展，免票入場，讓大朋友重拾童心、小朋友也能一起玩樂，體驗爸媽的童年遊戲。

    屏東縣政府文化處表示，新潮復古風的「超能盒電站」，以「盒玩+電玩」為主題，盒抽驚喜與營造懷舊遊戲氛圍，集結經典遊戲機台，包括超級復古紅白機、超級任天堂，超珍稀遊戲卡帶等，搭配傳統映像管電視，瑪莉歐兄弟、小蜜蜂、小精靈多款經典遊戲，供民眾免費體驗。

    此次邀請台灣知名「古老電玩公仔分享」社團策展，社團成立的初衷是發現眾多五、六年級生非常懷念40年前擁有的第一台紅白機，所以版主李瑞生開始在市面上收購別人不要的老電玩，或許其他人認為是垃圾，但對他而言卻是當作寶，每當有空閒時，就認真整理老電玩。

    李瑞生表示，以前很多社團團友都說屏東是電玩的沙漠，第一次在屏東舉辦為期1個月的老電玩展，特別準備20組的復古電視與老遊戲機，讓人透過各種經典電玩，重溫舊時與遊戲共度的美好時光。

    復古風的老遊戲機讓大、小朋友玩得開心。（圖由屏東縣政府提供）

    復古風的老遊戲機讓大、小朋友玩得開心。（圖由屏東縣政府提供）

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