愛地球要Action 鄭英耀：教長辦公室不開冷氣

今（22）日是世界地球日，教育部長鄭英耀今日出席「地球解方 2025永續設計行動年會」表示，愛地球的重點就是要Action（行動）。（記者林曉雲攝）

2025/04/22 10:55

〔記者林曉雲／台北報導〕今（22）日是世界地球日，4月就高溫30度，教育部長鄭英耀今出席「地球解方 2025永續設計行動年會」表示，愛地球的重點就是要Action（行動）、JUST do it（就去做），每天花5％的時間愛地球，之前他擔任中山大學校長時，上班不開冷氣，現在教育部長辦公室也沒有開冷氣，察覺自己和土地的關係後，才能有同理心將心比心，為下一代有更好的生活空間，現在就沒有理由可以揮霍，很感動中小學校長帶著師生一起為地球付出。

地球解方團隊攜手永續教育聯盟、國際永續教育協會、THE ONE校長學校、環境友善種子等，共同推出給K12學校的第一本「永續教科書」，今年並啟動首屆「永續教育行動評選」，入圍作品涵蓋氣候行動、循環經濟、食農教育、生態保育、永續城鄉、多元共融等議題，6成來自企業與教育團隊，4成來自非營利與學術單位，顯示永續教育已邁向跨界共構、系統轉型新階段。

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農業部代理主秘莊老達表示，多年前開始和教育部合作，推動營養午餐使用在地食材，萬一有一天船不開、飛機不飛，大家也可以吃的飽，也和學者共同研究如何讓地球降溫，直營店ESG Store已發展到72家合作企業，今年目標增至100家，並和大學合作加速科技，2030年達到淨零排放目標。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，新創平台將在5月6日成立聯盟大會，並成立循環再設計中心，一起為地球努力。國家發展委員會副主委彭立沛表示，我們只有一個地球，每天都要實踐永續行動，國發會推動台灣總體減碳計畫，每個人每天只要花5％的時間和力量，就足以改變社會。

前總統蔡英文宣布台灣2050淨零碳排目標，總統賴清德也宣告推動淨零轉型的5大策略。世界地球日活動經理 Evan Raskin指出，今年主題「Our Power，Our Planet」呼籲全面落實再生能源技術，目標是2030年前提升3倍的全球再生能源發電量，技術提升將是解決氣候變遷的機會。

5％Design Action社會設計平台創辦人暨地球解方總召集人楊振甫表示，今（2025）年主題「Action 365」，全方位探討與推動永續議題，包括人與住宅的雙重高齡化等8大關鍵趨勢，募集超過100個創新永續解方，並推動超過50組企業、組織、學校的創新永續教育行動，連結全國3000所以上的學校。

今（22）日是世界地球日，教育部長鄭英耀（右四）等人出席「地球解方 2025永續設計行動年會」，鼓勵大家一起每天花5％的時間愛地球，就足以作出改變。（記者林曉雲攝）

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