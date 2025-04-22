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    海上花火節卡司名單出爐 澎湖旅遊景氣依舊低迷

    澎湖國際海上花火節即將升空，但觀光景氣未明顯提升。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節即將升空，但觀光景氣未明顯提升。（澎湖縣政府提供）

    2025/04/22 11:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節即將升空，但旅宿業者訂房率卻無明顯提升，顯示「花火」招牌逐漸失靈。澎湖縣政府旅遊處修正公布表演卡司名單，再次讓外界失望，只能說是給予本土及學校表演團體成長機會。

    花火節邀請72組藝人與表演團體，卡司陣容包括開幕場的FEniX與LCY呂植宇，澎坊之夜吱吱郭芝吟與同理Zunya，福朋喜來登之夜張若凡與郭家瑋，雄獅之夜是施文彬與潘佩莉，新光人壽之夜Yappy與林道遠演出，DIKE之夜許維芳與吳獻Osean壓軸演唱；離島七美場蘇宥蓉，吉貝場吳申梅，望安場郭婷筠，閉幕場澎湖子弟蕭秉治與聖恩壓軸演出。

    此外，今年花火節也邀請來自全台各地與澎湖在地的優秀團隊共同演出，包括有「今天不彈貝斯」、「遊手好弦樂團」、「澎湖縣青少年交響樂團」、「FOCASA馬戲團」、「新北市立林口國民中學弦樂團」、「廣福國小口琴重奏樂團」、「PiA吳蓓雅」、「蛤樂團」、「瘋薩客樂團」、「菊饗曼陀鈴樂團」等。

    雖然今年澎湖國際海上花火節表演卡司出爐，開閉幕式都沒有超級大咖壓陣，對於日益沒落的花火節號召力，並無任何加分效果。反而潘氏澎湖鱷重返故鄉澎湖、國立故宮博物院寶藏移師澎湖展出，成為花火節最大的亮點，可望帶動花火節熱度，吸引不同層次遊客抵澎，算是配角變主角，期望值較高。

    澎湖國際海上花火節演藝卡司出爐，沒有重量級明星助陣。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節演藝卡司出爐，沒有重量級明星助陣。（澎湖縣政府提供）

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