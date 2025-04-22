議員質疑台中火車站街友睡覺、到處垃圾 促社會局了解為何不去安置處

市議員江和樹要求市府要處理台中火車站髒亂的問題。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/22 11:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中火車站是台中市的門面，市議員江和樹今天在市議會提出質疑，指台中火車站到處都是垃圾，大白天還有街友躺在地上睡覺，整個環境骯髒不堪，受到詬病，雖然社會局有安置處，但這些街友寧睡火車站不願意至遮風蔽雨的安置處，原因何在？要求市府了解；社會局長廖靜芝表示，市府有跨局處的街友專責小組，會進行處理。

另外，江和樹還直指有民眾陳情，一位獨居的長輩逢週六日到便利商店附近向民眾討錢要買東西吃，由於有一段時間，有民眾請警察來處理，要求請社會局來協助，警員竟說社會局週日休假，但實情是社會局相關人員假日都會待命，要求社會局要跟警察單位宣導好，否則民眾認為社會局假日休假不通報，非常不妥適。

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社會局表示，社會局假日並未休息，會加強宣傳。

市議員江和樹今天在市議會民政業務時表示，台中火車站是台中市的門面，但是台中市火車站的環境卻髒亂不堪，他前往火車站了解，四處都是垃圾，大白天街友還在睡覺，台中火車站的街友造成環境髒亂，不要說是移工所為，社會局做了什麼努力？

江和樹更指出，社會局雖有安置街友的地方，但是為何這些街友不願住進去，因為環境並不友善，他建議社會局的人去住一晚看看，也要求社會局去了解原因。

社會局長廖靜芝會去跟環保局一同處理台中火車站垃圾問題。（記者蘇金鳳攝）

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